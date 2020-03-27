|27 марта 2020
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В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.
Арена вмещает 78 тыс. зрителей. В 2014 году на стадионе проходил финал чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины, в 2016 году – летние Олимпийские и Паралимпийские игры.
Под полевой госпиталь оборудуют также 10 арен чемпионата Бразилии.
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• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
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• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
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• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
• Рассмотрение дела Нели Штепы отложено из-за карантина
• Неутешительный прогноз от МВФ на 2020 год
• ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны
• Какие монеты стоит отложить: советы начинающему нумизмату
• В Украине зафиксировали уже 97 случаев COVID-19
23 марта 2020
• Плазменный резак: устройство, принцип действия и правила выбора
21 марта 2020
• В Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
19 марта 2020
• Дистанционное обучение - скорее есть, чем нет
• В планах - пайки для нуждающихся
• Сотрудникам «Славкурорта» выплатили долги по зарплате
• Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям
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В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.