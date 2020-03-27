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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
27 марта 2020 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.

Арена вмещает 78 тыс. зрителей. В 2014 году на стадионе проходил финал чемпионата мира между сборными Германии и Аргентины, в 2016 году – летние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Под полевой госпиталь оборудуют также 10 арен чемпионата Бразилии.

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Комментарии к статье «Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь»

В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.

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