Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

|2 апреля 2020
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Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.
«Это решение связано с тем, какие проблемы могут возникнуть при проведении массовых мероприятий, учитывая ту нагрузку, которая оказывается на медицинские службы, — говорится в официальном заявлении совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). — Также свою роль играют ограничения, наложенные на передвижение по стране и путешествия за границу.
Вероятно, эти меры будут продолжаться в течение многих месяцев, и мы должны подходить к делу ответственно, чтобы провести подготовку к турниру без рисков.
А организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.
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• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
• В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа
• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
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Комментарии к статье «Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год »
Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.