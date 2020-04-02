 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Loading...

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

2 апреля 2020 Просмотров: 58 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.

«Это решение связано с тем, какие проблемы могут возникнуть при проведении массовых мероприятий, учитывая ту нагрузку, которая оказывается на медицинские службы, — говорится в официальном заявлении совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). — Также свою роль играют ограничения, наложенные на передвижение по стране и путешествия за границу.

Вероятно, эти меры будут продолжаться в течение многих месяцев, и мы должны подходить к делу ответственно, чтобы провести подготовку к турниру без рисков.

А организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

2 апреля 2020

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

1 апреля 2020

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля

Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев

Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

31 марта 2020

Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках

В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине больных COVID-19 будут сортировать

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

28 марта 2020

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

29 марта Украина переходит на летнее время

В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования

Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом

Также в разделе

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

— 28 марта 2020 —

Крайней датой возобновления матчей в национальных лигах и кубках для большинства ассоциаций считается 15 мая. По информации Corriere dello Sera, УЕФА и Ассоциация европейских клубов рассчитывают, что тогда клубный сезон можно будет завершить до 15 июля.

Читать далее ⇒

Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь

— 27 марта 2020 —

В Рио легендарную арену «Маракана» переоборудуют в полевой госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Больница будет готова к приему пациентов в течение двух недель — к этому моменту в Бразилии ожидается увеличение числа случаев заражения.

Читать далее ⇒

ФИФА и УЕФА могут объединить текущий и следующий сезоны

— 24 марта 2020 —

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривают вариант объединения нынешнего и следующего сезонов из-за COVID-19.

Читать далее ⇒

Усик встретился с Чисорой в Лондоне

— 18 марта 2020 —

Однако не в ринге. А на пресс-конференции, чтобы провести первую дуэль взглядов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год »

Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

Жизнь за рамками вируса

Славянск на пороге коронавируса: к чему готовиться жителям

Все материалы рубрики ⇒

Общество

По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

2 апреля 2020

Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

По данным разведки США, Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса

Наружное освещение Славянска будет работать по сокращенному графику

1 апреля 2020

Илон Маск разошлет аппараты ИВЛ по всему миру

В Донецкой области почти 500 человек ушли на самоизоляцию после возвращения из-за границы

Коронавирус приведет к самому крупному экономическому кризису со времен Второй мировой войны

Правительство примет решение об ужесточении карантина 2 апреля

Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев

Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт

31 марта 2020

Украинцы задекларировали на 42% больше доходов

Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках

В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645

Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля

В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения

30 марта 2020

В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19

Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов

Сивохо уволили с СНБО

Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого

Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида

29 марта 2020

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет

В Украине больных COVID-19 будут сортировать

Во время карантина уровень преступности снизился на 30%

28 марта 2020

УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона

29 марта Украина переходит на летнее время

В России представили препарат для борьбы с коронавирусом

Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги

В Славянске ребенок выпал из окна пятого этажа

Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования

Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции

В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top