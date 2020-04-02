Уимблдонский теннисный турнир перенесли на следующий год

Уимблдон-2020 отменен из-за пандемии коронавируса. Теперь этот турнир «Большого шлема» пройдет лишь 28 июня — 11 июля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

По словам организаторов, таким образом они последовали рекомендациям правительства Великобритании в связи с быстрым распространением болезни в стране.

«Это решение связано с тем, какие проблемы могут возникнуть при проведении массовых мероприятий, учитывая ту нагрузку, которая оказывается на медицинские службы, — говорится в официальном заявлении совета Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC). — Также свою роль играют ограничения, наложенные на передвижение по стране и путешествия за границу.

Вероятно, эти меры будут продолжаться в течение многих месяцев, и мы должны подходить к делу ответственно, чтобы провести подготовку к турниру без рисков.

А организаторы еще одного турнира Большого Шлема US Open объявили, что пока не намерены отменять соревнования. Об этом сообщает New York Post.