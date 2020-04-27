Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.

Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу Евгений Дикий заявил о том, что чемпионат может возобновиться в начале июня.

"На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Favbet Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий изданию Sportarena.

«Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет — то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами», — резюмировал Дикий.