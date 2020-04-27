|27 апреля 2020
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Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу Евгений Дикий заявил о том, что чемпионат может возобновиться в начале июня.
"На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Favbet Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий изданию Sportarena.
«Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет — то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами», — резюмировал Дикий.
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• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
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• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
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• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
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24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
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23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
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Комментарии к статье «Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.»
Исполнительный директор украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу Евгений Дикий заявил о том, что чемпионат может возобновиться в начале июня.