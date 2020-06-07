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Бездумная исполнительность

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины
7 июня 2020 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит тренировать национальную команду. Специалист продлил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола еще на два с половиной года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко ао время конгресса организации.

Также новые контракт до 31 декабря 2022 года подписали ассистенты по тренерскому штабу Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

Таким образом наставник и его помощники, после того, как вывели сборную Украины на Евро-2020 с первого места группы, остаются на еще один отборочный цикл.

Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Предыдущее соглашение истекало в июле 2020 года. Перед наставником стояла задача выйти в финальную часть чемпионата Европы. Предполагалось, что после этого он покинет свою должность, однако УЕФА принял решение перенести проведение европейского первенства на год в связи с пандемией коронавируса.

Обладатель Золотого мяча-2004 не раз признавался, что мечтает когда-нибудь вернуться в "Милан" в качестве тренера. Футболистом вместе с итальянской командой он становился чемпионом страны, а также выиграл в Лиге чемпионов.

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Комментарии к статье «Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит тренировать национальную команду. Специалист продлил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола еще на два с половиной года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

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