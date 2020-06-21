«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

"Шахтер" в матче 27-го тура чемпионата Украины обыграл "Александрию". Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе хозяев дубль оформил Тете, а еще один мяч с пенальти забил Тайсон.

«Александрия» ответила мячами Евгения Банады и Максима Третьякова.

Благодаря этой победе «Шахтер» сумел оторваться от киевского «Динамо» на 19 очков за 5 туров до конца турнира. Таким образом, донецкий клуб стал недосягаем для соперника и завоевал чемпионский титул.

Для команды Луиша Каштру это 13-е чемпионское звание и 4-й титул подряд. Чаще всего чемпионом Украины становилось киевское «Динамо» — 15 раз.