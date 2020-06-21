|21 июня 2020
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"Шахтер" в матче 27-го тура чемпионата Украины обыграл "Александрию". Встреча завершилась со счетом 3:2.
В составе хозяев дубль оформил Тете, а еще один мяч с пенальти забил Тайсон.
«Александрия» ответила мячами Евгения Банады и Максима Третьякова.
Благодаря этой победе «Шахтер» сумел оторваться от киевского «Динамо» на 19 очков за 5 туров до конца турнира. Таким образом, донецкий клуб стал недосягаем для соперника и завоевал чемпионский титул.
Для команды Луиша Каштру это 13-е чемпионское звание и 4-й титул подряд. Чаще всего чемпионом Украины становилось киевское «Динамо» — 15 раз.
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Комментарии к статье ««Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд»
"Шахтер" в матче 27-го тура чемпионата Украины обыграл "Александрию". Встреча завершилась со счетом 3:2.