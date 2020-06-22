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Бездумная исполнительность

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
22 июня 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новым производителем экипировки Горняков станет компания Puma.

Донецкий Шахтер рассматривает варианты по смене технического спонсора. Новым производителем экипировки Горняков станет компания Puma. Переговоры с новым производителем находятся на финальной стадии.

Контракт "Шахтера" с нынешним техническим спонсором Nike заканчивается в этом году. С Nike донецкий клуб сотрудничал с 2008 года.

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Комментарии к статье « Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона»

Донецкий Шахтер рассматривает варианты по смене технического спонсора. Новым производителем экипировки Горняков станет компания Puma. Переговоры с новым производителем находятся на финальной стадии.

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