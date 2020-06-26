 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
26 июня 2020 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

«Шахтер» презентовал новый дизайн клубного автобуса, на котором приедет на матч 28-го тура УПЛ с «Зарей». Главный элемент – домашняя игровая футболка, стилизованная под форму, в которой горняки выиграли Кубок УЕФА.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⚒ Представляем новый дизайн клубного автобуса «Шахтера»! ⠀ Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. ⠀ На матч с «Зарей» в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! ⠀ ⚒ We bring you the new design of the Shakhtar club bus! ⠀ The main identity element is the home shirt created on the basis of the legendary kit in which Shakhtar won the UEFA Cup. ⠀ The 2019/20 champions-elect will arrive for the game vs Zorya on the bus featuring the new design which is fired up to win! ⠀ ⚒ Представляємо новий дизайн клубного автобуса «Шахтаря»! ⠀ Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій «Шахтар» здобув Кубок УЄФА. ⠀ На матч із «Зорею» в статусі чемпіона-2019/20 команда приїде на автобусі з новим дизайном, що заряджений перемагати! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #автобус #bus #Parimatch #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы

Публикация от FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

26 июня 2020

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

20 июня 2020

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

18 июня 2020

Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске

Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину

Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость

Также в разделе

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

— 22 июня 2020 —

Донецкий Шахтер рассматривает варианты по смене технического спонсора. Новым производителем экипировки Горняков станет компания Puma. Переговоры с новым производителем находятся на финальной стадии.

Читать далее ⇒

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

— 21 июня 2020 —

"Шахтер" в матче 27-го тура чемпионата Украины обыграл "Александрию". Встреча завершилась со счетом 3:2.

Читать далее ⇒

УЕФА утвердил формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

— 17 июня 2020 —

17 июня исполнительный комитет УЕФА в режиме видеоконференции утвердил положение о доигровке сезона 2019–2020 годов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Читать далее ⇒

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

— 7 июня 2020 —

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит тренировать национальную команду. Специалист продлил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола еще на два с половиной года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса»

«Шахтер» презентовал новый дизайн клубного автобуса, на котором приедет на матч 28-го тура УПЛ с «Зарей». Главный элемент – домашняя игровая футболка, стилизованная под форму, в которой горняки выиграли Кубок УЕФА.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

В Украине с начала лета утонули 100 человек

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

26 июня 2020

«Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса

В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу

Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев

Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов

Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя

В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО

В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина

25 июня 2020

Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд

Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать

Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь

24 июня 2020

ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля

Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности

В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии

Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети

23 июня 2020

НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале

SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности

Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска

Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете

В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября

Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах

22 июня 2020

В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?

Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом

Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона

21 июня 2020

Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон

Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов

«Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд

20 июня 2020

В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19

18 июня 2020

Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске

Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину

Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top