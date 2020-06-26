|26 июня 2020
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«Шахтер» презентовал новый дизайн клубного автобуса, на котором приедет на матч 28-го тура УПЛ с «Зарей». Главный элемент – домашняя игровая футболка, стилизованная под форму, в которой горняки выиграли Кубок УЕФА.
⚒ Представляем новый дизайн клубного автобуса «Шахтера»! ⠀ Главный элемент айдентики – домашняя игровая футболка, созданная на основе легендарной формы, в которой «Шахтер» завоевал Кубок УЕФА. ⠀ На матч с «Зарей» в статусе чемпиона-2019/20 команда приедет на автобусе с новым дизайном, который заряжен побеждать! ⠀ ⚒ We bring you the new design of the Shakhtar club bus! ⠀ The main identity element is the home shirt created on the basis of the legendary kit in which Shakhtar won the UEFA Cup. ⠀ The 2019/20 champions-elect will arrive for the game vs Zorya on the bus featuring the new design which is fired up to win! ⠀ ⚒ Представляємо новий дизайн клубного автобуса «Шахтаря»! ⠀ Головний елемент айдентики – домашня ігрова футболка, створена на основі легендарної форми, у якій «Шахтар» здобув Кубок УЄФА. ⠀ На матч із «Зорею» в статусі чемпіона-2019/20 команда приїде на автобусі з новим дизайном, що заряджений перемагати! ⠀ #Шахтар #Shakhtar #FCShakhtar #Шахтер #FCSD #Україна #Ukraine #Украина #football #футбол #Донецьк #Donetsk #Донецк #Харків #Kharkiv #Харьков #Киев #Kyiv #Київ #Львів #Lviv #Львов #автобус #bus #Parimatch #УПЛ #UPL #ПремьерЛига #PremierLeague #Чемпионы
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26 июня 2020
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
• В Краматорске и Славянске стартует проект USAID по развитию местной демократии
• Четыре новых случая инфицирования COVID-19 зафиксированы в Славянске, из которых трое - дети
23 июня 2020
• НБУ прокомментировал падение реального ВВП в первом квартале
• SKLO - изготовление светопрозрачных конструкций любой сложности
• Прокуратура добилась выплаты 100 тысяч гривен госпомощи детям-сиротам из Славянска
• Выбираем запчасти к бытовой технике в интернете
• В Кабмине еще нет решения, пойдут ли дети в школу 1 сентября
• Одежду для девочек и мальчиков выгоднее покупать в интернет-магазинах
22 июня 2020
• В Славянске с 23 июня снят запрет на перевозку пассажиров общественным транспортом. Что еще разрешено?
• Украина попала в топ стран по новым случаям заболеваемости коронавирусом
• Шахтер может сменить технического спонсора Nike на Puma по завершению сезона
21 июня 2020
• Итоговая аттестация для школьников отменена: Зеленский подписал закон
• Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе
• В Украине обновили правила адаптивного карантина: список запретов
• «Шахтер» стал чемпионом Украины в четвертый раз подряд
20 июня 2020
• В Славянске зарегистрировано 6 новых случаев COVID-19
18 июня 2020
• Бойцы Нацгвардии пополнили банк крови клинической больницы в Славянске
• Минздрав оценил вероятность возвращения страны к жесткому карантину
• Сколько будет стоить обучение в вузах: Минобразования назвало стоимость
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«Шахтер» презентовал новый дизайн клубного автобуса, на котором приедет на матч 28-го тура УПЛ с «Зарей». Главный элемент – домашняя игровая футболка, стилизованная под форму, в которой горняки выиграли Кубок УЕФА.