|30 июня 2020
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УЕФА утвердила обновленные даты и время матчей группового этапа "Лиги наций 2020-2021", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Сборная Украины в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в ТОП-дивизионе - Лиге A.
В группе 4 команда Андрея Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.
В календаре украинской сборной, по сравнению с его предыдущей версией, произошло два изменения - оба коснулись дат ноябрьских матчей.
Календарь матчей сборной Украины:
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30 июня 2020
• Иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года
• УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
• За нетрезвое вождение с 1 июля ужесточают наказание
• Шмыгаль сообщил, при каких показателях в стране снова ужесточат карантин
• Уровень теневой экономики в Украине упал ниже 30%
• В Китае обнаружен новый штамм вируса свиного гриппа, который может привести к пандемии
29 июня 2020
• Каждый час умирает почти 200 человек: Глобальная смертность от Covid-19 превысила полмиллиона
• Получаем фрибет по промокоду
• Пенсионному фонду не хватает денег, правительство планирует отменить часть пенсий
• Минздрав ответил, нужно ли на пляже носить маску
• Рейтинг легальных букмекерских контор
28 июня 2020
• 39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня
27 июня 2020
• Кабмин рассчитывает увеличить минимальную зарплату до 6 тыс. гривен
• Производителей авто обязали устанавливать в машины алкотестеры
• Славянские полицейские проверяют соблюдение условий карантина в учреждениях торговли
• Вторая волна коронавируса может унести миллионы жизней
• В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19
• Отток инвестиций из Украины составил $1,6 млрд
26 июня 2020
• Шпалы от демонтированных трамвайных путей в Краматорске отдали пограничникам
• «Шахтер» представил новый дизайн клубного автобуса
• В Славянске в течение получаса участковые полицейские раскрыли уличную кражу
• Украина отменяет обязательную самоизоляцию для иностранцев
• Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов
• Выбор качественного топливного оборудования для обеспечения стабильной работы двигателя
• В Донецкой области 89% школьников не смогли пересечь линию разграничения и сдать ВНО
• В Славянске от коронавируса умерла 74-летняя женщина
25 июня 2020
• Госдолг Украины в мае превысил $82 млрд
• Укрзализныця возобновила продажу билетов в Славянск. Какие поезда будут курсировать
• Славянск по числу заболевших COVID-19 догнал Мариуполь
24 июня 2020
• ЕС определил критерии, по которым будет пускать иностранцев после 1 июля
• Две школы в Славянске оборудовали «умной» системой контроля безопасности
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Комментарии к статье «УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций»
УЕФА утвердила обновленные даты и время матчей группового этапа "Лиги наций 2020-2021", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.