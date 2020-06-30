УЕФА опубликовала новый календарь матчей сборной Украины в Лиге наций

УЕФА утвердила обновленные даты и время матчей группового этапа "Лиги наций 2020-2021", передает УНН со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Сборная Украины в следующем розыгрыше Лиги наций выступит в ТОП-дивизионе - Лиге A.

В группе 4 команда Андрея Шевченко будет бороться за выход в плей-офф с Германией, Испанией и Швейцарией.

В календаре украинской сборной, по сравнению с его предыдущей версией, произошло два изменения - оба коснулись дат ноябрьских матчей.

Календарь матчей сборной Украины: