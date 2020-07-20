|20 июля 2020
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Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.
Согласно данным турнирной таблице УПЛ, преимущество над занявшим второе место столичным “Динамо” составило 23 очка.
Отметим, что предыдущее достижение принадлежало киевскому ФК. В сезоне в сезоне 1999/00 “Динамо” стали чемпионами, оторвавшись от “Шахтера” на 18 очков.
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• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
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• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
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5 июля 2020
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Комментарии к статье «ФК "Шахтер" установил рекорд Украины»
Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.