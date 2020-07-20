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Бездумная исполнительность

ФК "Шахтер" установил рекорд Украины
20 июля 2020 Просмотров: 59 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.

Согласно данным турнирной таблице УПЛ, преимущество над занявшим второе место столичным “Динамо” составило 23 очка.

Отметим, что предыдущее достижение принадлежало киевскому ФК. В сезоне в сезоне 1999/00 “Динамо” стали чемпионами, оторвавшись от “Шахтера” на 18 очков.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «ФК "Шахтер" установил рекорд Украины»

Донецкий “Шахтер”, с 82 пунктами финишировав в чемпионате Украины на первом месте, установил национальный рекорд по итоговой очковой разнице между первым и вторым местом.

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