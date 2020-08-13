 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста
13 августа 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро. Об этом сообщает Ilnapolionline.

По информации издания, "Наполи" приостановил переговоры по трансферу левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Причиной стала цена на футболиста, которую президент киевского клуба Игорь Суркис назвал итальянцам - 35 млн евро.

Отмечается, что в Неаполе рассчитывали купить защитника за 10 млн евро.

Известно, что контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. А в нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%

В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы

7 августа 2020

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

Также в разделе

Президент УАФ заразился коронавирусом

— 13 августа 2020 —

Матчи Лиги чемпионов 2019/20 еще не подошли к концу, а в швейцарском Ньоне уже прошла жеребьевка второго отборочного раунда (Q2) Лиги чемпионов 2020/21. В квалификации команды поделены на два пути - чемпионов и нечемпионов.

Читать далее ⇒

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

— 6 августа 2020 —

Украинская ассоциация футбола начала подготовку второй группы арбитров для работы с VAR в чемпионате и Кубке Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Читать далее ⇒

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

— 3 августа 2020 —

Донецкий "Шахтер" планировал открыть памятник Мирче Луческу на его 75-летие, но отказался от этой идеи. За шесть дней до юбилейной даты тренер возглавил принципиального соперника "горняков" - киевское "Динамо".

Читать далее ⇒

Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти

— 30 июля 2020 —

Портал Transfermarkt составил рейтинг из 10-ти футболистов, которые чаще всего не реализовывали 11-метровые удары в 21-м веке во всех турнирах.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста»

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро. Об этом сообщает Ilnapolionline.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска

39 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Славянске 27 июня

В Славянске за 26 июня подтверждено 24 новых случая COVID-19

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Современные методы реставрации зубов

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

13 августа 2020

На блокпосту в Славянске задержали Lexus, который на Луганщине ищут 6 лет

Полиция будет запрещать обидчику до 10 суток приближаться к жертве домашнего насилия

Современные методы реставрации зубов

В "Укразализныце" рассказали, как пассажиры могут сэкономить деньги при покупке билетов

Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Президент УАФ заразился коронавирусом

В Минздраве сообщили, когда в Украине полноценно заработают э-больничные

10 августа 2020

НБУ разъяснил порядок финмониторинга для финучреждений

Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе

В Украине летальность от COVID-19 составляет 2,3%

В Украине начали работать биометрические платежные POS-терминалы

7 августа 2020

Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус: увеличилось количество смертельных случаев и госпитализаций

В июле Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тыс., а Гройсман — $8,2 тыс.

Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на три года

Украинский фильм о мальчике с Донбасса номинировали на Emmy

Нардепы в июле получили более 3 млн грн компенсации за жилье

6 августа 2020

Facebook удалил пост Трампа, а Twitter заблокировал его аккаунт за дезинформацию о коронавирусе

За пол года Нацбанк выпустил в оборот налички на более 60 млрд гривен

УАФ начала подготовку новой группы арбитров, которые смогут работать с VAR

Для украинцев открыты границы 38 стран

5 августа 2020

Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила

Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров

Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты

Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ

3 августа 2020

Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки

В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта

За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев

"Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"

ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top