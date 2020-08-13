Суркис напугал "Наполи" сумасшедшей ценой за украинского футболиста

"Динамо" попросило у итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 35 млн евро. Об этом сообщает Ilnapolionline.

По информации издания, "Наполи" приостановил переговоры по трансферу левого защитника "Динамо" Виталия Миколенко. Причиной стала цена на футболиста, которую президент киевского клуба Игорь Суркис назвал итальянцам - 35 млн евро.

Отмечается, что в Неаполе рассчитывали купить защитника за 10 млн евро.

Известно, что контракт 21-летнего защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года. А в нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 36 матчей, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.