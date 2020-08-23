|23 августа 2020
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Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Изначально финал должен был состояться в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса турецкий город примет решающий матч в следующем году.
По мнению букмекеров, больше шансов на победу у немецкой команды. Так, на победу "Баварии" в основное время дается коэффициент 2,00, в то время как успех ПСЖ оценивается в 3,20. Ничейный же результат оценен в 4,20.
ПСЖ занял первое место в группе Лиге чемпионов с "Реалом," "Брюгге" и "Галатасараем". Затем в 1/8 финала одолел дортмундскую "Боруссию", в 1/4 - "Аталанту" и полуфинале - "РБ Лейпциг".
"Бавария" таже выиграла свой квартет Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" , "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой". В плей-офф по очерели прошла "Челси", "Барселону" и "Лион".
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• Зеленский ко Дню флага собрал четырех президентов Украины на "линейке чести и памяти"
• В Украине около 50 тысяч врачей пенсионного возраста
21 августа 2020
• В Украине стартует футбольный чемпионат. Где смотреть матчи 1-го тура Премьер-лиги
• Словения внесла Украину в "красный список". По прибытию нужно пройти 14-дневную самоизоляцию
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• Минздрав меняет требования к ношению масок учителями, настаивает на рекомендациях по медосмотрам
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• Отпуск в Турции: как украинцам пересечь границу в условиях карантина
• Носить маски и мерять температуру. Минздрав установил правила проживания в общежитиях на карантине
• Пенсионеры в Украине могут получить 10 пенсий за раз: кто эти счастливчики
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Комментарии к статье «ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов»
Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.