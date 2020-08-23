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Бездумная исполнительность

ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов
23 августа 2020 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Изначально финал должен был состояться в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса турецкий город примет решающий матч в следующем году.

По мнению букмекеров, больше шансов на победу у немецкой команды. Так, на победу "Баварии" в основное время дается коэффициент 2,00, в то время как успех ПСЖ оценивается в 3,20. Ничейный же результат оценен в 4,20.

Путь в финал

ПСЖ занял первое место в группе Лиге чемпионов с "Реалом," "Брюгге" и "Галатасараем". Затем в 1/8 финала одолел дортмундскую "Боруссию", в 1/4 - "Аталанту" и полуфинале - "РБ Лейпциг".

"Бавария" таже выиграла свой квартет Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" , "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой". В плей-офф по очерели прошла "Челси", "Барселону" и "Лион".
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «ПСЖ - Бавария: где смотреть финал Лиги чемпионов»

Матч состоится в воскресенье, 23 августа, в Лиссабоне на стадионе "Эштадиу да Луж". Финал Лиги чемпионов в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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