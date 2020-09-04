Трое футболистов попали в топ-10 самых богатых знаменитостей мира

Американское издание "Forbes" определило наиболее богатых знаменитостей планеты, среди которых пять спортсменов, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Forbes".

Каждое второе место в десятке заняли спортсмены — три футболиста, среди которых Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар, теннисист Роджер Федерер и баскетболист Леброн Джеймс.

Федерер с доходом за прошлый год в размере 106 300 000 долл. стал третьим. Роналду стал четвертым (105), а Месси пятым (104). В топ-10 также поднялись футболист “ПСЖ” Неймар (95, млн долл.) и игрок НБА Леброн Джеймс (88,2 млн долл.).

Возглавила генерцию американская модель Кайли Дженнер, чей доход составил 590 млн долл. За ней разместился американский рэпер Канье Уэст (170).