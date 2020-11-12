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Бездумная исполнительность

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин
12 ноября 2020 Просмотров: 75 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Руководство УАФ договорилось с Министерством здравоохранения, чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на фактический локдаун в субботу и воскресенье. Возможность играть на выходных сохранится минимум до конца года.

Также разрешно играть в населенных пунктах, которые были в "красной зоне" карантина. Ранее футбольные клубы в УПЛ переносили матчи в города не из "красной зоны". Сейчас же зонирование карантинных ограничений просто отменено.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин»

Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

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