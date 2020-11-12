|12 ноября 2020
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Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Руководство УАФ договорилось с Министерством здравоохранения, чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на фактический локдаун в субботу и воскресенье. Возможность играть на выходных сохранится минимум до конца года.
Также разрешно играть в населенных пунктах, которые были в "красной зоне" карантина. Ранее футбольные клубы в УПЛ переносили матчи в города не из "красной зоны". Сейчас же зонирование карантинных ограничений просто отменено.
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• В Украине за 10 месяцев 2020 года расходы Пенсионного фонда на 17,3 млрд грн превысили доходы
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28 октября 2020
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• В Краматорске Донецкой области ТИК завершила обработку голосов, за должность городского головы будут бороться два кандидата
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• НАПК во исполнение решения КСУ закрывает Реестр электронных деклараций
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Комментарии к статье «Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин»
Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.