Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Руководство УАФ договорилось с Министерством здравоохранения, чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на фактический локдаун в субботу и воскресенье. Возможность играть на выходных сохранится минимум до конца года.

Также разрешно играть в населенных пунктах, которые были в "красной зоне" карантина. Ранее футбольные клубы в УПЛ переносили матчи в города не из "красной зоны". Сейчас же зонирование карантинных ограничений просто отменено.