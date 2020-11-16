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Бездумная исполнительность

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты
16 ноября 2020 Просмотров: 73 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man, которые состоялись в американском штате Флорида. Это звание возвращается в Украину через 13 лет после последней победы Василия Вирастюка.

Об этом сообщила официальная страница турнира в Twitter.

Второе место занял британец Том Столтман, третье - канадец Жан-Франсуа Карон.

Кроме того, 24-летний украинец стал самым молодым атлетом, которому удалось получить престижный титул.

Соревнования на звание сильнейшего человека в мире должны были пройти 20-24 мая этого года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Это третья победа на турнире The World's Strongest Man для Украины. Дважды эту награду получил Василий Вирастюк - в 2004 и 2007 годах.

Новиков четыре раза подряд (с 2016 по 2019 год) завоевывал титул самого сильного человека Украины. Два месяца назад в борьбе с Павлом Кордиякой он потерял это звание.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты»

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man, которые состоялись в американском штате Флорида. Это звание возвращается в Украину через 13 лет после последней победы Василия Вирастюка.

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