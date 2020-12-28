|28 декабря 2020
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Палкин считает, что клуб приобрел немало молодых исполнителей и о позициях на которые футболистов не будут покупать.
"Прежде всего хочу сказать, что мы в свое время приобрели много молодых футболистов. Фернандо, Сиприано, Маркос, Соломон, Тете, Витао ... Вероятно, они требовали времени, чтобы адаптироваться и достичь сегодняшнего уровня. А болельщикам нужно сегодня и сейчас. Однако такого не бывает. Так получилось, что нашим старшим игрокам около тридцати, а младшим - около двадцати. И вот это расстояние необходимо было преодолеть. В некоторых направлениях мы пробуксовывали, а в определенных все шло нормально. Но в целом мы понимаем, что ребята, которых мы пригласили в наш клуб, готовы сегодня играть за первую команду - это главное. Что касается приобретений, если брать это трансферное окно, мы думаем о некоторых позициях. Но я могу сказать вам одно: это не центральные защитники и не нападающие, не 9-й номер", - отметил Палкин.
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• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
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• 11 модных тенденций современного дизайна интерьера
• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
• Пенсионный фонд начал выплаты "карантинных" 8 тысяч ФЛП
19 декабря 2020
• Семейных врачей обеспечат тестами на антитела к коронавирусу
• Епифаний назвал условие переноса празднования Рождества на 25 декабря
• Покупки в интернет-магазинах: плюсы и минусы
• Епифаний объяснил отношение ПЦУ к медицинскому каннабису
• Критерии выбора современной системы спутникового GPS-мониторинга
• Сегодня в Украине вводятся новые карантинные ограничения: что запрещают
• Население Украины за 10 месяцев сократилось на 232 тысячи
13 декабря 2020
• COVAX одобрил запрос Украины на получение вакцины от коронавируса
• Критерии выбора и лучшие модели телевизоров от компании LG
• Граждане Украины стали крупнейшими инвесторами в польскую недвижимость среди иностранцев
• Украина может подписать соглашение об "открытом небе" с ЕС в феврале
• Кодирование поможет избавиться от алкоголизма
• Как изменится мир после начала массовой вакцинации
• По уровню смертности от коронавируса Украина в Европе на 29-м месте
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Комментарии к статье «Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье»
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.