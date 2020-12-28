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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
28 декабря 2020 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Палкин считает, что клуб приобрел немало молодых исполнителей и о позициях на которые футболистов не будут покупать.

"Прежде всего хочу сказать, что мы в свое время приобрели много молодых футболистов. Фернандо, Сиприано, Маркос, Соломон, Тете, Витао ... Вероятно, они требовали времени, чтобы адаптироваться и достичь сегодняшнего уровня. А болельщикам нужно сегодня и сейчас. Однако такого не бывает. Так получилось, что нашим старшим игрокам около тридцати, а младшим - около двадцати. И вот это расстояние необходимо было преодолеть. В некоторых направлениях мы пробуксовывали, а в определенных все шло нормально. Но в целом мы понимаем, что ребята, которых мы пригласили в наш клуб, готовы сегодня играть за первую команду - это главное. Что касается приобретений, если брать это трансферное окно, мы думаем о некоторых позициях. Но я могу сказать вам одно: это не центральные защитники и не нападающие, не 9-й номер", - отметил Палкин.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье»

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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