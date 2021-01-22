|22 января 2021
|Просмотров: 60
|
Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.
Случилось это 19 января в матче 23 тура чемпионата против команды "Челтенхэм Таун" (1:1). На 12 минуте еще при нулевом счете Кинг достаточно сильно выбил мяч от ворот, который долетел почти до штрафной соперника. Расстояние составило 96,01 метра.
До этого рекорд принадлежал другому вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу. Он в ноябре 2013 года поразил ворот "Саутгемптона" с 91,9 метра.
Комментируя свой гол в интервью для официального сайта "Ньюпорт", Кинг признался, что никогда даже не мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
15 января 2021
• Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен
• Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года
• Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать
• Киберспорт и особенности ставок в данном направлении
• В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих
• В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"
• На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
14 января 2021
• Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка
• "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
• Как выбрать женские колготки
• МИД запустил сайт об Украине
• iPhone 12: лидер или аутсайдер
• Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок
• Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды
— 28 декабря 2020 —
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
— 8 декабря 2020 —
Сборная Украины узнала своих соперников по группе в квалификации на ближайший Мундиаль. Подопечные Андрея Шевченко на пути к финальной части чемпионата мира-2022 года в Катаре сойдутся с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.
— 16 ноября 2020 —
Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man, которые состоялись в американском штате Флорида. Это звание возвращается в Украину через 13 лет после последней победы Василия Вирастюка.
— 12 ноября 2020 —
Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.
Приветствую, гость! Вход
22 января 2021
• В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников
• Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"
• в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие
• Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления
• Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать
• В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020
• Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
18 января 2021
• Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия
• Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам
• Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр
• "Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях
• Как происходит раздел имущества при разводе
• В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем
• Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта
• На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram
• Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ
• Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления
15 января 2021
• Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен
• Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года
• Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать
• Киберспорт и особенности ставок в данном направлении
• В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих
• В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"
• На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ
14 января 2021
• Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка
• "Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам
• Как выбрать женские колготки
• МИД запустил сайт об Украине
• iPhone 12: лидер или аутсайдер
• Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок
• Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса»
Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.