 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса
22 января 2021 Просмотров: 60 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Случилось это 19 января в матче 23 тура чемпионата против команды "Челтенхэм Таун" (1:1). На 12 минуте еще при нулевом счете Кинг достаточно сильно выбил мяч от ворот, который долетел почти до штрафной соперника. Расстояние составило 96,01 метра.

До этого рекорд принадлежал другому вратарю "Сток Сити" Асмиру Беговичу. Он в ноябре 2013 года поразил ворот "Саутгемптона" с 91,9 метра.

Комментируя свой гол в интервью для официального сайта "Ньюпорт", Кинг признался, что никогда даже не мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
По материалам: РБК-Украина

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 января 2021

В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников

Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"

в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие

Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления

Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать

В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020

Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

18 января 2021

Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия

Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам

Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр

"Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях

Как происходит раздел имущества при разводе

В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем

Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта

На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram

Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ

Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления

15 января 2021

Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен

Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года

Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать

Киберспорт и особенности ставок в данном направлении

В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

14 января 2021

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Как выбрать женские колготки

МИД запустил сайт об Украине

iPhone 12: лидер или аутсайдер

Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок

Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды

Также в разделе

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

— 28 декабря 2020 —

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "оранжево-черных", передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Читать далее ⇒

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

— 8 декабря 2020 —

Сборная Украины узнала своих соперников по группе в квалификации на ближайший Мундиаль. Подопечные Андрея Шевченко на пути к финальной части чемпионата мира-2022 года в Катаре сойдутся с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной, а также Казахстаном.

Читать далее ⇒

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

— 16 ноября 2020 —

Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека планеты, победив на соревнованиях The World's Strongest Man, которые состоялись в американском штате Флорида. Это звание возвращается в Украину через 13 лет после последней победы Василия Вирастюка.

Читать далее ⇒

Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

— 12 ноября 2020 —

Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса»

Голкипер футбольного клуба "Ньюпорт Каунти" Том Кинг, выступающего в четвертой по уровню английской лиге, стал автором уникального гола. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Общество

В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников

в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие

Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"

На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр

Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 января 2021

В законе о переходном правосудии не будет слова "коллаборант", - Резников

Больше 5 тысяч человек попали в "Реестр коррупционеров"

в МОН заверили, что в старшие классы попадут все желающие

Какой подарочный набор выбрать для оригинального поздравления

Значение оптимизации сайта: почему ресурс надо продвигать

В "Укрзализныце" рассказали, сколько железнодорожных билетов пассажиры сдали из-за карантина в 2020

Вратарь чемпионата Англии забил гол и попал в Книгу рекордов Гиннеса

18 января 2021

Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия

Социологи замеряли уровень доверия к соцопросам

Кабмин ограничил цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр

"Традиция ныряния в прорубь": в ПЦУ развеяли миф о массовых крещенских купаниях

Как происходит раздел имущества при разводе

В Мексике запустили роскошный локомотив с безлимитным алкоголем

Адаптивный карантин хотят продлить до 31 марта

На Apple подали в суд с требованием удалить из AppStore мессенджер Telegram

Шмыгаль рассказал, останутся ли субсидии после уменьшения цены на газ

Климат в Украине поменялся: в ближайшие годы страну ждут сильные засухи и резкие штормовые явления

15 января 2021

Дефицит Пенсионного фонда составил больше 13 млрд гривен

Украинцы будут ходить в масках до конца 2021 года

Реабилитация после осложнений от COVID за госсредства: кто может претендовать

Киберспорт и особенности ставок в данном направлении

В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

На фоне локдауна ожидания бизнеса ухудшились - НБУ

14 января 2021

Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка

"Ковидные паспорта". Как вакцинация может разделить мир и чего ждать украинцам

Как выбрать женские колготки

МИД запустил сайт об Украине

iPhone 12: лидер или аутсайдер

Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок

Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top