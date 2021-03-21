|21 марта 2021
|Просмотров: 53
|
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.
"Решение в первую очередь обусловлено необходимостью обеспечить безопасность в условиях пандемии. Организаторы Олимпиады в Токио возместят потраченные на билеты средства иностранным болельщикам, которых не допустят на соревнования", - сказала ответственная за проведение Олимпийских игр Тамае Марукава.
Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр-2020, каким бы тяжелым оно ни было.
"Установление таких приоритетов, как безопасность, также означает, что вы должны уважать эти приоритеты, а это означает, что нам придется принимать трудные решения", - сказал он
Сообщается, что волонтеры из-за рубежа не будут задействованы на Олимпиаде. Предполагалось, что 10% из 80 тысяч волонтеров будут иностранцами. Теперь исключения будут сделаны для ограниченного числа волонтеров, например, владеющих редкими языками.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Японии рассматривают возможность проведения Олимпийских игр в Токио без иностранных зрителей.
21 марта 2021
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
• Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе
• "Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах, - ВОЗ
• В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне
3 марта 2021
• Украина запускает русскоязычный канал иновещания
• В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд
• Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков
• Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
• Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов
• Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
• Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
— 21 марта 2021 —
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила список лучших европейских клубов прошлого десятилетия, сообщает УНН со ссылкой на сайт Международной федерации.
— 3 марта 2021 —
Правительство Японии приступило к рассмотрению возможности проведения летних Олимпийских Игр в Токио без зрителей из-за границы в связи с ситуацией с новым коронавирусом. Об этом в среду сообщила японская газета Mainichi.
— 25 февраля 2021 —
Болельщикам, которые купили билеты на матчи чемпионата Европы-2020, могут разрешить поехать в другие страны, чтобы увидеть матчи турнира. Итоговые решения касательно ситуации с болельщиками еще не приняты. Об этом заявил медицинский советник турнира Даниэль Кох в интервью Reuters.
— 3 февраля 2021 —
Совет Международной федерации хоккея (ІІHF) проголосовал за подтверждение Риги в качестве единой принимающей стороны чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года после решения отозвать турнир из Минска, передает УНН со ссылкой на сайт ІІHF.
Приветствую, гость! Вход
21 марта 2021
• Суд в США осудил на 10 лет лидера киберпреступников из РФ
• Побег от карантина: в какие страны можно ехать на отдых без ПЦР-тестов
• Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей
• МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
• "Барселона" признана лучшим футбольным клубом десятилетия
17 марта 2021
• 90 процентов говорят правду: доказано полиграфом
• В Украине вводят новые штрафы за нарушение ПДД: что изменится для водителей
• Сегодня начали действовать новые штрафы для водителей: уже есть первые нарушители
• Подъемник как ключевой элемент оборудования на автосервисе
• "Британский" штамм коронавируса обнаружили уже в 118 странах, - ВОЗ
• В Гостуризме назвали страны, куда украинцы смогут поехать в новом сезоне
3 марта 2021
• Украина запускает русскоязычный канал иновещания
• В Славянском районе на переезде легковушка попала под поезд
• Полет к Луне: японский бизнесмен на конкурсе выберет себе попутчиков
• Как относятся украинцы к России, а россияне к Украине: данные двух опросов
• Украина может навсегда остаться на "зимнем" времени. Рада хочет отменить перевод часов
• Олимпиада-2020: власти Японии рассматривает возможность проведения Игр без иностранных зрителей
• Укрпочта к 8 марта выпустит марки в стиле "ню"
25 февраля 2021
• Житель Славянска, изнасиловавший 19 несовершеннолетних, получил 15 лет тюрьмы
• В Донецкой области сегодня начнется вакцинация от COVID-19
• Инвестиции в экономику Украины за 2020 год обвалились почти на 40%
• Правильно подобранный стол – рабочий инструмент массажиста
• Болельщикам могут разрешить посещать другие страны для поездок на матчи Евро-2020
• Призыв в армию 2021: кому в Украине предоставляется отсрочка
• В Раду внесли законопроект о коллаборантах: что он предлагает
23 февраля 2021
• Украина возвращается к адаптивному карантину: что изменится уже завтра
• С 1 марта украинцы смогут записываться на вакцинацию: в Минздраве сообщили процедуру
• Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 24 февраля
• Вирусолог Широбоков одобрил закупленную в Индии вакцину AstraZeneca и рассказал нюансы
7 февраля 2021
• В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто получит самую большую прибавку
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей»
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально решил провести игры без участия зарубежных зрителей. Это связано с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Киодо.