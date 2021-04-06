Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Решение об этом, как пишет Reuters, было принято на совместном заседании министерства спорта и Олимпийского комитета КНДР, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне.

В заявлении корейских чиновников отмечается, что отказ от Олимпиады продиктован желанием “защитить спортсменов от глобального кризиса в сфере здравоохранения, вызванного коронавирусом”. Официально в КНДР не зафиксировано ни единого случая заболевания COVID-19.

Северная Корея отказывается от участия в Олимпийских играх впервые с 1988 года, когда страна бойкотировала летние Игры в Сеуле.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без иностранных зрителей.