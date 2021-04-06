|6 апреля 2021
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Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Решение об этом, как пишет Reuters, было принято на совместном заседании министерства спорта и Олимпийского комитета КНДР, которое состоялось 25 марта в Пхеньяне.
В заявлении корейских чиновников отмечается, что отказ от Олимпиады продиктован желанием “защитить спортсменов от глобального кризиса в сфере здравоохранения, вызванного коронавирусом”. Официально в КНДР не зафиксировано ни единого случая заболевания COVID-19.
Северная Корея отказывается от участия в Олимпийских играх впервые с 1988 года, когда страна бойкотировала летние Игры в Сеуле.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на год. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года без иностранных зрителей.
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Комментарии к статье «Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры»
Северная Корея не будет участвовать в Олимпийских играх в Токио летом 2021 года, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters.