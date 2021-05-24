|24 мая 2021
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил кубок Лиги конференций. Обновленный кубок турнира был презентован в понедельник, 24 мая.
Об этом говорится на сайте УЕФА.
Кубок Лиги конференций будет высотой 57,5 сантиметра и весом 11 килограммов. Трофей состоит из 32 шестиугольных шипов - по одному для каждой команды на групповом этапе соревнований - которые выгибаются от основания трофея.
"Изогнутая форма шипов навеяна полетом футбольного мяча к цели - моментом оптимизма для болельщиков. Подставка и верхняя часть изготовлены из матовой латуни с эффектом матовой гальванической стали, а стержни имеют глянцевую серебристую отделку", - пояснили в УЕФА.
Трофей Лиги конференций Европы УЕФА был разработан компанией Pentagram, а фирменный стиль - компанией Turquoise. Оба агентства расположены в Лондоне.
Напомним, за кубок Лиги конференций будут соревноваться 184 команды. Стартует турнир с нового сезона. Матчи Лиги конференций будут проходить параллельно с Лигой Европы.
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10 мая 2021
• Украинские клубы в екрокубках: кто и когда стартует
• Выступление украинской группы Go_A признали лучшим во второй день репетиции “Евровидения”
• Лечение алкоголизма современными методами
9 мая 2021
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• Выбросы в Китае превысили количество выбросов всех развитых стран
• Где приобрести качественные детали для автомобиля
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• В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
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Комментарии к статье «УЕФА презентовал кубок Лиги конференций»
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил кубок Лиги конференций. Обновленный кубок турнира был презентован в понедельник, 24 мая.