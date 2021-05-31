|31 мая 2021
|Просмотров: 62
|
Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
В финале соревнований ITF в Новомосковске, наш земляк обыграл шестого сеяного Хосе Видаль-Азорин (Испания) - 7: 6 (7: 3), 7: 5.
Алексей очень неуверенно. Начал поединок. У него почти ничего не получалось, поэтому очень быстро счет стал - 4: 0 в пользу Хосе. Но Крутых заставил себя сыграть в полную силу, преодолел собственную неуверенность и выиграл чрезвычайно тяжелую встречу.
Примечательно, что Крутых ранее четыре раза выходил в финалы, но одержать победу до сих пор не удавалось.
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
• Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности
• Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
• Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
— 31 мая 2021 —
Суперлига после провала нового турнира подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение закона о конкуренции.
— 29 мая 2021 —
29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".
— 29 мая 2021 —
В решающем поединке турнира Валерия Лобановского молодежная сборная Украины ничего не сумела противопоставить сверстникам из Узбекистана, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
— 26 мая 2021 —
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готовится исключить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" из Лиги чемпионов в сезоне 2021-2022 годов. Их места в турнире могут занять клубы, которые заняли 5-6 места в национальных чемпионатах.
Приветствую, гость! Вход
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
• Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности
• Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
• Amazon покупает голливудскую студию Metro-Goldwyn-Mayer за 8,45 миллиардов долларов
24 мая 2021
• Новые условия субсидий: только трем категориям получателей не переназначат автоматически
• В I квартале Украина импортировала автотранспорта почти на 1,2 миллиардов долларов
• УЕФА презентовал кубок Лиги конференций
18 мая 2021
• В Славянске 12-летний мальчик залез на крышу поезда и получил удар током
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере»
Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.