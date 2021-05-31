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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
31 мая 2021 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

В финале соревнований ITF в Новомосковске, наш земляк обыграл шестого сеяного Хосе Видаль-Азорин (Испания) - 7: 6 (7: 3), 7: 5.

Алексей очень неуверенно. Начал поединок. У него почти ничего не получалось, поэтому очень быстро счет стал - 4: 0 в пользу Хосе. Но Крутых заставил себя сыграть в полную силу, преодолел собственную неуверенность и выиграл чрезвычайно тяжелую встречу.

Примечательно, что Крутых ранее четыре раза выходил в финалы, но одержать победу до сих пор не удавалось.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере»

Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

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