|1 июня 2021
|Просмотров: 67
|
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи чемпионата Европы. Из игроков, которые до сих пор были на сборах, он отцепил пятерых.
Об этом сообщает сайт Украинской ассоциации футбола.
Вратари: 1. Георгий Бущан ("Динамо"), 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин (оба – "Шахтер")
Защитники: 21. Александр Караваев, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 24. Александр Тымчик, 25. Денис Попов (все – "Динамо"), 22. Николай Матвиенко, 4. Сергей Кривцов (оба – "Шахтер"), 2. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – "Динамо"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)
Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
В итоговую заявку на турнир не попали Андрей Лунин ("Реал", Испания), Александр Сирота, Богдан Леднев (оба – "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь") и Богдан Михайличенко ("Андерлехт"). Можно сказать, что в заявке нет неожиданностей и все те, кто не ожидался в ней, не поедут на матчи в Европу.
На Евро-2020 Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией. Первый матч сине-желтые проведут против Нидерландов 13 июня в Амстердаме.
Украина прежде участвовала на двух чемпионатах Европы. На домашнем Евро-2012 украинцы заняли третье место в группе с 3 очками, а в 2016-м во Франции не набрали ни одного очка и оказались последними в группе.
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
• Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности
• Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
— 31 мая 2021 —
Представитель украинского тенниса Алексей Крутых выиграл свой первый профессиональный титул в одиночном разряде, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
— 31 мая 2021 —
Суперлига после провала нового турнира подала иск в Европейский суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушение закона о конкуренции.
— 29 мая 2021 —
29 мая в португальском Порту прошел финал Лиги чемпионов, в котором главный приз разыграли между собой английские клубы - "Манчестер Сити" и "Челси".
— 29 мая 2021 —
В решающем поединке турнира Валерия Лобановского молодежная сборная Украины ничего не сумела противопоставить сверстникам из Узбекистана, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Приветствую, гость! Вход
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
• Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности
• Газопоставщики не стали снижать годовой тариф для населения с 1 июня
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал итоговую заявку из 26 игроков, которые отправятся на матчи чемпионата Европы. Из игроков, которые до сих пор были на сборах, он отцепил пятерых.