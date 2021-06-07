С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной

|7 июня 2021
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Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Форма будет с картой страны и "Слава Украине".
"Футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки", - говорится в сообщении.
Накануне состоялась презентация новой экипировки "сине-желтых", на котором есть надписи "Слава Украине!" и "Героям слава", а также изображена карта Украины с Крымом, Донецкой и Луганской областями. Форму выпустили специально к Евро-2020.
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Союз европейских футбольных ассоциаций согласовал форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы. Форма будет с картой страны и "Слава Украине".