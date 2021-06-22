Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям

|22 июня 2021
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Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют разрешить продажу алкогольных напитков зрителям на объектах, где будут проводиться соревнования, во время спортивного мероприятия, но с ограничениями для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает Kyodo News.
По словам источников, организаторы, скорее всего, установят временные рамки для таких продаж.
Рекомендации по зрителям на Олимпийских играх в Токио, которые начнутся 23 июля, будут обнародованы позже на этой неделе. В его проекте организаторы просят зрителей воздерживаться от приема еды и питья группами в проходах на объектах, а также добираться до мест и обратно, не останавливаясь где-либо, в рамках мер по снижению риска распространения вируса.
Президент оргкомитета игр Сэйко Хашимото сказала в понедельник, что вопрос продажи алкогольных напитков зрителям "рассматривается", но зависит от того, можно ли удержать людей от громких разговоров или криков и от того, смогут ли они соблюдать правила безопасности при перемещении по площадкам.
По ее словам, правила, действующие в настоящее время в Японии, также будут определяющим фактором при рассмотрении возможности продажи таких напитков.
Также в понедельник организаторы решили, что места могут быть заполнены на 50 процентов, максимум до 10 000 зрителей, после месяцев обсуждений об ограничениях для местных фанатов. Зрителей из-за рубежа уже запретили.
Судя по всему, отмечает издание, решение о продаже алкоголя было принято "с учетом спонсорского контракта с алкогольной компанией".
Так, Reuters отмечает, что "одобрение продажи алкогольных напитков на Олимпийских играх может дать луч надежды для спонсора Asahi Group Holdings, имеющего эксклюзивные права на предложение своего бестселлера "Super Dry" жаждущим спортивным фанатам". Спонсоры Олимпийских игр, которые вложили рекордные 3 миллиарда долларов в поддержку Игр в Токио, как указано, сократили маркетинговые планы из-за опасений негативной реакции на широкую общественную оппозицию.
Вопросы, связанные с продажей алкоголя, стали центром общественной критики отчасти из-за того, что власти отдают предпочтение проведению Игр, а не восстановлению нормальной повседневной жизни жителей, отмечает Reuters.
Правительство страны ранее заявило, что может провести мероприятие без ущерба для здоровья населения. При этом, как сообщает NHK, в воскресенье у спортсмена из команды Уганды, прибывшей в Японию на выходных, был обнаружен коронавирус.
В Токио и других префектурах, которые в настоящее время находятся под "квази-чрезвычайным положением" до 11 июля, подача алкоголя в ресторанах и барах условно разрешена до 19 часов.
В столице Японии теперь разрешено употреблять алкоголь в одиночку или парами до 90 минут с 11:00 до 19:00 в ресторанах и барах, сертифицированных как принимающие меры по борьбе с инфекцией.
В районах, где действует чрезвычайное положение, продажа алкоголя на большинстве спортивных мероприятий была запрещена, в то время как были случаи ограниченной по времени продажи алкоголя в районах, где действует "квази-чрезвычайное положение".
Олимпиада в Токио должна была состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоится с 23 июля по 8 августа.
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Комментарии к статье «Олимпиада-2020: организаторы собираются разрешить продажу алкоголя зрителям»
Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют разрешить продажу алкогольных напитков зрителям на объектах, где будут проводиться соревнования, во время спортивного мероприятия, но с ограничениями для предотвращения распространения коронавируса. Об этом во вторник со ссылкой на источники сообщает Kyodo News.