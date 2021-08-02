Олимпиада-2020: в легкой атлетике впервые более чем за 100 лет два атлета выиграли золото

|2 августа 2021
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Мужской финал в прыжках в высоту был одним из основных медальных событий второго соревновательного дня легкоатлетического турнире на Играх в Токио. Прыжки в высоту на Олимпиаде-2020 завершились уникальной ситуацией — впервые за 109 лет два атлета выиграли золото.
Планку на высоте 2.33 метра взяли семь атлетов, а 2.35 метра — пятеро. То есть для выигрыша медали нужно было прыгать еще выше.
И три спортсмена справились с задачей: катарец Мутаз Барш, итальянец Джанмарко Тамбери и белорус Максим Недосеков приняли 2.37 метра. Причем Барш и Тамбери сделали это с первой попытки, как и каждую предыдущую высоту.
Австралиец Брендок Старк и представитель Республики Корея Сангхуек Ву выбыли на высоте 2.37 метра — пятое и четвертое место. Три лидера (уже в статусе медалистов) продолжили соревнования на высоте 2.39 метра — никто из трех попыток не смог взять высоту. Соответственно, белорус остался с “бронзой”, а вот два лидера имели идентичные показатели.
Для определения победителя нужно было проводить перепрыгивание, организаторы подошли к атлетам. Но те в ответ на предложение, спросили: “Может быть два золота”? На что получили согласие технического комитета со словами: “Теоретически, это возможно”. Барш и Тамбери — согласились оба стать олимпийскими чемпионами в прыжках в высоту.
Лишь трижды ранее в истории легкой атлетики на Олимпиадах два спортсмена выигрывали “золото”. Это случалось на Играх в Лондоне в 1908 году (прыжки с шестом) и в Стокгольме в 1912 году (семиборье и десятиборье). За последние 109 лет — впервые случилась подобная ситуация.
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Мужской финал в прыжках в высоту был одним из основных медальных событий второго соревновательного дня легкоатлетического турнире на Играх в Токио. Прыжки в высоту на Олимпиаде-2020 завершились уникальной ситуацией — впервые за 109 лет два атлета выиграли золото.