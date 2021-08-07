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Бездумная исполнительность

Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов
7 августа 2021 Просмотров: 81 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

За выигранные призовые места и медали на ХХХІ Олимпийских играх украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за олимпийское "золото" - 125 тысяч долларов, за "серебро" - 80 тысяч долларов, за "бронзу" - 55 тысяч долларов.

На сегодня в копилке Украины насчитывается 1 "золото", 3 "серебра", 10 бронзовых наград. Для сравнения, на Олимпийских играх в Рио-2016 было выиграно 11 медалей, из которых - 2 "золота", 5 серебряных медалей, 4 "бронзы".

Отметим, что последний день соревнований в Токио-2020 - 8 августа.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Украинским олимпийцам за медали государство будет давать от 55 тыс. долларов»

Украинские олимпийцы смогут получить денежное вознаграждение от государства за заработанные медали - от 55 до 125 тыс. долл. Об этом сообщили в Министерстве молодежи и спорта Украины.

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