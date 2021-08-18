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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу
18 августа 2021 Просмотров: 50 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на zerkalo.io.

Сообщается, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко опубликовал скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

Как следует из нее, запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет спортсменов. Приказ касается всех видов спорта, а за нарушение грозят увольнением.

По данным белорусских СМИ, Минспорта исключило финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет бюджетных средств. На данный момент министерство официально не комментировало эту информацию.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которую после отказа от выступления в другой дисциплине под угрозами пытались силой вернуть в Беларусь.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу»

Министерство спорта Беларуси запретила своим спортсменам выезжать на соревнования за границу. За нарушение этого запрета угрожают санкциями.

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