Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Украинский пловец Максим Крипак получил 5-е "золото" на Паралимпийских играх-2020 в Токио на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10.

В финале украинец показал результат 2:05.68, приплыв к финишу первым и побив паралимпийский рекорд другого украинца Дениса Дуброва.

Ранее Крипак победил на дистанции 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем.

Кроме того, Крипак завоевал на этих Играх "серебро" на 50 м вольным стилем и "бронзу" в эстафете.

Таким образом украинец стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады в Токио. Он возглавляет список с 7 наградами.

Это 15-паралимпийская медаль Крипака в его карьере и 10-е "золото". Пловец стал самым успешным паралимпийцем в истории сборной Украины.

Крипак 26-летний параатлет, 5-кратный победитель Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро, 4-кратный чемпион Токио-2020. 5-кратный чемпион мира и 10-кратный чемпион Европы.

Крипак имеет аномальное развитие правой нижней конечности и выступает в паралимпийской категории S10, в которую входят спортсмены с минимальным повреждением тела, которое влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.