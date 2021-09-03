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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"
3 сентября 2021 Просмотров: 70 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В рамках восстановления инфраструктуры “Металлиста” на свое законное место вернулась одна из главных жемчужин стадиона — камера-паук Spidercam, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Во времена Евро-2012 разработка австрийской компании позволяла болельщикам как на стадионе, так и перед телеэкранами наслаждаться уникальными ракурсами трансляции футбольных матчей. К сожалению, последние 7 лет Spidercam не задействовали и не занимались ее техническим обслуживанием. Сотрудники возрожденного “Металлиста” нашли камеру в подвале в совершенно нерабочем состоянии.

Общий объем инвестиций в восстановление конструкции составил порядка 4 млн грн — работы были полностью профинансированы президентом ФК “Металлист” Александром Ярославским.

Чтобы вдохнуть новую жизнь в камеру-паук, специалистам из Австрии пришлось выполнить немалый объем задач. В частности, австрийцы полностью заменили тросы управления камерой, ролики креплений, заменили оптоволоконную сеть, провели техобслуживание всех четырех двигателей и устранили ряд технических неполадок, вызванных длительным отсутствием использования.

Также специалисты натянули новые тросы над футбольным полем, провели калибровку, выравнивание и настройку Spidercam.

Уже 5 сентября во время матча “Металлист” — “ВПК-Агро” камера-паук вновь порадует болельщиков своими возможностями.

Как отметил коммерческий директор КП ОСК “Металлист” Александр Рогачевский, сложностей во время эксплуатации камеры возникнуть не должно, ведь представители австрийской компании провели обучение для украинских специалистов по работе со Spidercam.

Футбольный клуб “Металлист” прилагает все усилия для того, чтобы город Харьков стал претендентом на проведение матча за Суперкубок УЕФА, в котором встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"»

В рамках восстановления инфраструктуры “Металлиста” на свое законное место вернулась одна из главных жемчужин стадиона — камера-паук Spidercam, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

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