ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

|22 сентября 2021
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Английский полузащитник Кадим Харрис пополнил состав перволигового ФК “Металлист”, сообщает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.
В “Металлисте” Кадим Харрис выбрал игровой номер 30. О других условиях сотрудничества информация отсутствует.
Харрис — воспитанник клуба “Уиком”, в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за “Кардифф Сити”, “Брентфорд”, “Барнсли” и “Шеффилд Уэнсдей”.
Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота “Фулхэма”) в Английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.
“Я прекрасно помню, каким великим клубом и проектом” Металлист “был раньше. Помню, как „Металлист“ играл в еврокубках, в том числе против английских команд — „Эвертона“ и „Ньюкасла“. Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я еще тогда видел некоторые матчи и знаю, что это великий клуб. Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил „Металлист“, для меня большая честь быть здесь. Мы подробно переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчук приняли решение, что для меня это классный вызов ”, - сказал новичок команды.
Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.
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• Завтра в Киевской области закроют школы, где 80% учителей не вакцинированы
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• Рада хочет обязать фрилансеров заключать трудовой договор
• В украинских школах появятся "воспитатели безопасности"
• Реставрация зуба фотополимером: особенности процедуры
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20 сентября 2021
• За пять месяцев 2021 года украинцев стало меньше на 226 тыс. человек
• Накопительная пенсионная система: украинцам обещают доступ к просмотру своих пенсий 24/7
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Комментарии к статье «ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером»
Английский полузащитник Кадим Харрис пополнил состав перволигового ФК “Металлист”, сообщает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.