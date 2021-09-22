ФК "Металлист" усилился первым в истории Украины английским легионером

В “Металлисте” Кадим Харрис выбрал игровой номер 30. О других условиях сотрудничества информация отсутствует.

Харрис — воспитанник клуба “Уиком”, в первой команде которого дебютировал в возрасте 16 лет. Позже играл за “Кардифф Сити”, “Брентфорд”, “Барнсли” и “Шеффилд Уэнсдей”.

Провел 13 матчей и забил 1 мяч (в ворота “Фулхэма”) в Английской Премьер-лиге. Также на его счету 138 матчей, 8 голов и 14 результативных передач в Чемпионшипе, втором по силе дивизионе английского футбола.

“Я прекрасно помню, каким великим клубом и проектом” Металлист “был раньше. Помню, как „Металлист“ играл в еврокубках, в том числе против английских команд — „Эвертона“ и „Ньюкасла“. Помню, как клуб попал в Лигу чемпионов. Я еще тогда видел некоторые матчи и знаю, что это великий клуб. Поэтому очень круто, что президент Александр Ярославский возродил „Металлист“, для меня большая честь быть здесь. Мы подробно переговорили и вместе с моим агентом Андреем Билейчук приняли решение, что для меня это классный вызов ”, - сказал новичок команды.

Харрис стал первым английским легионером в украинском футболе.