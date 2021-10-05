В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила

|5 октября 2021
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Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры. Кардинальные новшества тестируются на юношеском турнире в Голландии, сообщает sport-express.ru.
ФИФА проводит очередную серию тестов, изучая, как могут повлиять на игру те или иные новые правила. В эти дни в Голландии проходит юношеский турнир с участием команд ПСВ, АЗ, «Лейпцига» и «Брюгге». Матчи отличаются от привычных, потому что футболистам предложено играть по-другому.
Вместо привычного ввода мяча руками фактически выполняется штрафной удар, то есть мяч вводится в игру ногой, или же игрок может сразу начать ведение мяча, применить дриблинг.
Не обязательно выполнять штрафной или угловой удар по современным правилам. Можно начать играть без удара — катнуть мяч, начать его ведение, применить дриблинг.
Футболист, получивший желтую карточку, не остается в игре, а отправляется на пять минут на скамейку штрафников. Он остается там, даже если его команда пропускает гол.
Вместо 90 минут (два тайма по 45 минут) введены два тайма по 30 минут чистого игрового времени. Секундомер останавливается, когда игра прерывается. Идет обратный отсчет, показывается оставшееся время, что выглядит для футбола непривычно.
Число замен не ограничено. Разрешены обратные замены.
Происходящее можно сравнить с революцией в футболе. Но далеко не факт, что она случится в действительности. Экспериментов подобного рода хватало и раньше. Другое дело, что футбольные чиновники озабочены сохранением интереса к игре, которая должна привлекать болельщиков разного возраста.
Игра должна быть не только честной, но и быстрой и зрелищной. И приносить доходы тем, кто ее проводит. Соответственно, ФИФА изучает разные варианты изменений.
Но не все из них новые. К примеру, о скамейках штрафников говорится еще с 1990-х. Один из главных сторонников и идеологов — технический директор Международного совета футбольных ассоциаций (ИФАБ) и в недавнем прошлом советник генерального секретаря РФС Дэвид Эллерей. Поскольку эти скамейки до сих пор не появились в большом футболе, в профессиональных соревнованиях, значит, идея устраивает далеко не всех, она так и не отработана или выглядит сомнительной.
То же самое относится ко времени матча. На Евро-2020 чистое игровое время и так приблизилось к 60 минутам. Но остановки в игре можно использовать для рекламных пауз. Не в этом ли в том числе цель чиновников ФИФА?
Пандемия ковида заставила увеличить число разрешенных замен. Теперь изобретатели правил призывают пойти дальше — менять футболистов как хоккеистов, то есть неограниченное число раз.
Попытки вводить мяч из аута ногой, а не рукой тоже нельзя считать новинкой. Периодически такие предложения озвучивались.
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Международная федерация футбола продолжает эксперименты с правилами игры. Кардинальные новшества тестируются на юношеском турнире в Голландии, сообщает sport-express.ru.