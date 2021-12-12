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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF
12 декабря 2021 Просмотров: 64 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Международная боксерская федерация (IBF) с помощью собственного сайта обнародовала обновленный рейтинг боксеров легкого весового дивизиона.

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся на пятую строчку. Ломаченко за счет поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) улучшил свое положение.

Примечательно, что в генерации находится и другой украинец. Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в рейтинге занимает восьмую строчку.

Во главе списка оказались чемпионы — Джордж Камбосос-младший и Девин Хэйни, за ними идет Густаво Лемос и Ли Селби.
По материалам: УНН

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Международная боксерская федерация (IBF) с помощью собственного сайта обнародовала обновленный рейтинг боксеров легкого весового дивизиона.

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