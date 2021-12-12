Ломаченко и Беринчик попали в топ-10 рейтинга IBF

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) поднялся на пятую строчку. Ломаченко за счет поражения Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) улучшил свое положение.

Примечательно, что в генерации находится и другой украинец. Денис Беринчик (15-0, 8 КО) в рейтинге занимает восьмую строчку.

Во главе списка оказались чемпионы — Джордж Камбосос-младший и Девин Хэйни, за ними идет Густаво Лемос и Ли Селби.