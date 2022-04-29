|29 апреля 2022
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Александр Усик рассказал о своем плане помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По словам чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, он планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT).
Таким образом боксер намерен собрать миллион долларов. Об этом спортсмен рассказал в интервью Reuters.
Усик также сообщил, что все токены будут разработаны художником Досбраком, который работал с другими известными бойцами, такими как Майк Тайсон и Конор Макгрегор.
NFT поступят в продажу уже перед боем-реваншем против Энтони Джошуа. Один из покупателей получит в подарок от Усика два билета на его поединок с британцем.
"Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна", – сказал Усик.
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• ПриватБанк объяснил перебои в работе в последние недели: переносили дата-центры в ЕС
• Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
• Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%
• Российское вторжение в Украину замедлило экономический рост в Европе
28 апреля 2022
• НБУ рассказал о всех возможных вариантах денежных переводов из-за границы в Украину
• Генсек ООН назвал условие окончания войны в Украине
• Депутаты хотят повысить военный сбор в 2 раза до 3%
• Пенсии за апрель в Украине профинансировали на 100%
27 апреля 2022
• "Очень плохие новости для рф": Подоляк об итогах встречи министров обороны в Рамштайне
• В ЕС официально предложили остановить на год действие всех импортных пошлин на украинские товары
• Шмыгаль назвал приоритетные сферы восстановления
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• Очередь домой. Украинские беженцы массово возвращаются из-за границы
26 апреля 2022
• УПЛ официально завершила футбольный чемпионат
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• Уровень радиации на ЧАЭС "аномальный" - глава МАГАТЭ
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25 апреля 2022
• Стефанчук уверяет, что менять Конституцию относительно членства Украины в НАТО не будут
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• Первые космические туристы возвращаются с МКС на Землю
• Мировые расходы на оборону достигли рекордных 2 триллионов долларов
24 апреля 2022
• Более 80% раненых украинских военных вернулись в строй – Минобороны
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Комментарии к статье «Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа»
Александр Усик рассказал о своем плане помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По словам чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, он планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT).