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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа
29 апреля 2022 Просмотров: 111 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Александр Усик рассказал о своем плане помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По словам чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, он планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT).

Таким образом боксер намерен собрать миллион долларов. Об этом спортсмен рассказал в интервью Reuters.

Усик также сообщил, что все токены будут разработаны художником Досбраком, который работал с другими известными бойцами, такими как Майк Тайсон и Конор Макгрегор.

NFT поступят в продажу уже перед боем-реваншем против Энтони Джошуа. Один из покупателей получит в подарок от Усика два билета на его поединок с британцем.

"Многие люди в Украине сейчас нуждаются в помощи. Я думаю, что как только будут выпущены эти токены, многие на самом деле получат помощь. Это будут люди, которым она действительно нужна", – сказал Усик.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Усик хочет собрать для Украины 1 млн дол перед реваншем с Джошуа»

Александр Усик рассказал о своем плане помощи Украине в войне с российскими оккупантами. По словам чемпиона мира по версиям WBA WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, он планирует выпустить 2000 уникальных токенов (NFT).

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