Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев

|10 мая 2022
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Особенный вариант игровой формы для сборной Украины в рамках инициативы U24 презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Версия экипировки будет лимитированной и назначена исключительно для товарищеских матчей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента УАФ в Facebook.
Уникальный игровой комплект национальная команда наденет в спаррингах перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Форму изготовят в ограниченном количестве, а средства с ее последующей продажи на благотворительных аукционах перечислят платформе United24.
Основными составляющими нового дизайна экипировки стали лозунг United for Ukraine и шеврон с гербом платформы U24. Двумя же оригинальными элементами станут изображения карты Украины с границами в виде флагов союзников и номера игроков, изображенных в виде списка городов-героев войны против РФ.
"Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24, на восстановление нашей Украины", – заявил Павелко.
Впервые сборная Украины сыграет в новой форме 11 мая. В этот день "сине-желтые" проведут товарищеский матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха.
Глобальная инициатива U24 создана для поддержки Украины. Ее цель – помощь украинским защитникам и мирным жителям для восстановления страны.
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9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
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• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
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• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
• Долги Украины за первый месяц войны выросли на 3,5 млрд долларов
4 мая 2022
• Еврокомиссия предложит масштабный пакет помощи для восстановления Украины и победы в войне
• Челси может прекратить существование из-за хитрых планов Абрамовича
• ООН насчитала более 5,5 млн украинских беженцев
• Харьковский сурок-прорицатель Тимко оказался под оккупацией рф
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Комментарии к статье «Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев»
Особенный вариант игровой формы для сборной Украины в рамках инициативы U24 презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Версия экипировки будет лимитированной и назначена исключительно для товарищеских матчей.