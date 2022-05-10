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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
10 мая 2022 Просмотров: 47 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Особенный вариант игровой формы для сборной Украины в рамках инициативы U24 презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Версия экипировки будет лимитированной и назначена исключительно для товарищеских матчей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента УАФ в Facebook.

Уникальный игровой комплект национальная команда наденет в спаррингах перед плей-офф квалификации к ЧМ-2022. Форму изготовят в ограниченном количестве, а средства с ее последующей продажи на благотворительных аукционах перечислят платформе United24.

Основными составляющими нового дизайна экипировки стали лозунг United for Ukraine и шеврон с гербом платформы U24. Двумя же оригинальными элементами станут изображения карты Украины с границами в виде флагов союзников и номера игроков, изображенных в виде списка городов-героев войны против РФ.

"Национальная сборная будет выступать в этой уникальной форме только в матчах в рамках подготовки к плей-офф ЧМ-2022. После этого часть футболок по одной будет передана каждому из упомянутых на форме населенных пунктов для местных музеев. Другая часть лимитированной партии футболок будет выставлена ​​на аукцион, а собранные средства передадим платформе United24, на восстановление нашей Украины", – заявил Павелко.

Впервые сборная Украины сыграет в новой форме 11 мая. В этот день "сине-желтые" проведут товарищеский матч с "Боруссией" из Менхенгладбаха.

Глобальная инициатива U24 создана для поддержки Украины. Ее цель – помощь украинским защитникам и мирным жителям для восстановления страны.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев»

Особенный вариант игровой формы для сборной Украины в рамках инициативы U24 презентовал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко. Версия экипировки будет лимитированной и назначена исключительно для товарищеских матчей.

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