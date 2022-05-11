|11 мая 2022
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Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии DAZN.
Отметим, что ранее на вершине был абсолютный чемпион мира Сауль Альварес. Однако, мексиканец проиграл россиянину Дмитрию Биволу и опустился на третье место.
Между ним и украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO расположился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
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• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
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• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
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Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии DAZN.