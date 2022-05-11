Усик - лучший боксер мира по версии DAZN

Отметим, что ранее на вершине был абсолютный чемпион мира Сауль Альварес. Однако, мексиканец проиграл россиянину Дмитрию Биволу и опустился на третье место.

Между ним и украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO расположился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.