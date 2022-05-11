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Бездумная исполнительность

Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
11 мая 2022 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии DAZN.

Отметим, что ранее на вершине был абсолютный чемпион мира Сауль Альварес. Однако, мексиканец проиграл россиянину Дмитрию Биволу и опустился на третье место.

Между ним и украинским чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO расположился чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
По материалам: Корреспондент.net

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Александр Усик возглавил обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии DAZN.

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