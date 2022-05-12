|12 мая 2022
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Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.
Украинцы повторили показатель сборной США, закончившей Дефлимпиаду-1981 со 110 наградами, и превзошли показатель этой же команды на Играх-1985, которую американцы завершили со 109 медалями.
По итогам десятого соревновательного дня Украина пополнила свои награды на одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей.
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• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
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• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
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8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
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Комментарии к статье «Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад»
Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.