Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад

Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.

Украинцы повторили показатель сборной США, закончившей Дефлимпиаду-1981 со 110 наградами, и превзошли показатель этой же команды на Играх-1985, которую американцы завершили со 109 медалями.

По итогам десятого соревновательного дня Украина пополнила свои награды на одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей.