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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад
12 мая 2022 Просмотров: 46 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.

Украинцы повторили показатель сборной США, закончившей Дефлимпиаду-1981 со 110 наградами, и превзошли показатель этой же команды на Играх-1985, которую американцы завершили со 109 медалями.

По итогам десятого соревновательного дня Украина пополнила свои награды на одно золото, одно серебро и пять бронзовых медалей.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Украинцы вышли на третье место по выигранным медалям за историю Дефлимпиад»

Сборная Украины продолжает свое победное шествие на Дефлимпиаде-2021 в Бразилии. В десятый день Игр наши спортсмены завоевали еще семь медалей, доведя их количество до 110-ти. Это третий результат за всю историю проведения соревнований спортсменов с нарушением слуха.

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