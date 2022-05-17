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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Непобежденный боксер умер во время боя
17 мая 2022 Просмотров: 33 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Германии боксер умер прямо на ринге во время поединка. 38-летний Муса Ямак дрался против Хамзы Вандеры из Уганды. Однако во время поединка спортсмену стало плохо. Перед третьим раундом немец потерял сознание.

По сообщениям очевидцев, Ямак уже собирался выйти на ринг, когда внезапно рухнул на настил. Организаторы немедленно вызвали скорую, однако болельщики задержали бригаду парамедиков на входе на стадион. Неизвестно, послужило ли это причиной гибели спортсмена.

Как сообщили представители мюнхенской полиции, им пришлось отправить сразу несколько патрулей на место проведения боя, чтобы обеспечить безопасную работу бригады скорой помощи.

По заключению медиков боксер скончался от инфаркта. Отметим, что Муса Ямак выступал на профессиональном ринге с 2017 года, проведя за это время восемь поединков, в которых он одержал восемь побед.
По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Непобежденный боксер умер во время боя»

В Германии боксер умер прямо на ринге во время поединка. 38-летний Муса Ямак дрался против Хамзы Вандеры из Уганды. Однако во время поединка спортсмену стало плохо. Перед третьим раундом немец потерял сознание.

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