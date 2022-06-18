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Бездумная исполнительность

"Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
18 июня 2022 Просмотров: 30 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Ангелы спорта".

Среди погибших:

  • военно-спортивный многоборец Игорь Тищенко;
  • шахматист Сергей Неустроев;
  • боксер Ярослав Рудич;
  • стрелок из лука Александр Онищук;
  • пауэрлифтер Сергей Карнаухов;
  • боец ​​рукопашного боя Вадим Сотников;
  • спортсмен по спортивному ориентированию Александр Тепенчак;
  • пауэрлифтер, кандидат в мастера спорта Игорь Бондарчук;
  • чемпион Украины по пейнтболу Игорь Кротких;
  • кикбоксер Назар Макаренко;
  • кикбоксер Александр Фештрига;
  • тяжеловес Любомир Бодак;
  • пилот-дрифтер Евгений Перепелица;
  • боксер Олег Прудкий;
  • мастер спорта по панкратиону Александр Одинцов;
  • футболист Олег Мазур;
  • боец муай-тай Алексей Янин;
  • серебряный призер чемпионата Европы по рогейну Олег Ленюк;
  • экс-футболист Александр Поповченко;
  • боксер Виктор Понятенко;
  • каратист Виктор Ярмоленко;
  • чемпион мира по ММА Александр Клушин;
  • велосипедист Максим Семенов;
  • рекордсмен Украины по марафону Сергей Проневич;
  • судья по боксу Алексей Купырев;
  • чемпион Киева по боксу Артем Моша;
  • сноубордер Николай Полюляк;
  • тяжелоатлет Сергей Колоколов;
  • призер по стрельбе из лука Дмитрий Сидорук;
  • легкоатлет Александр Сербинов;
  • футболист Александр Аникин;
  • вицечемпион Европы по шаровой стрельбе Иван Бедняк;
  • член сборной Украины по пулевой стрельбе Егор Кигитов;
  • бодибилдер Людмила Черновецкая;
  • пауэрлифтер Владимир Волощук;
  • футболист Дмитрий Мартыненко;
  • пауэрлифтер Юрий Лучечко;
  • боксер Юрий Ворона;
  • тяжеловес Атанас Иванов;
  • боксер Алексей Джунковский;
  • тяжелоатлетка Алина Перегудова;
  • гребец Иван Щекин;
  • кикбоксер Евгений Гарда;
  • кикбоксер WAKO Евгений Звонок;
  • регбист Владимир Стельмах;
  • Владислав Шаповалов - гиревый спорт;
  • тренер по спортивной ориентировке Александр Шеремет;
  • флорболист Виктор Катанчик;
  • арбитр ФИДЕ и детский тренер Алексей Дружинец;
  • бывший капитан сборной Украины по водному поло Евгений Обединский;
  • боец Игорь Сухих;
  • призер Игр непокоренных Андрей Котовенко;
  • каратист Дан Звоник;
  • борец греко-римского стиля Александр Питель;
  • футболист Виталий Сапило;
  • кикбоксер Максим Кагал;
  • самбист Артем Прийменко;
  • гимнастка Екатерина Дьяченко;
  • боец ​​смешанных единоборств Егор Биркун;
  • биатлонист Евгений Малышев.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «"Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину»

С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.

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