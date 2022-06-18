|18 июня 2022
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С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Ангелы спорта".
Среди погибших:
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• После войны ветеранов в Украине разделят на категории: что известно
• Борис Джонсон: Украина может и должна проводить Евровидение 2023
• "Ангелы спорта". Названы имена спортсменов, отдавших жизнь за Украину
14 июня 2022
• В Украине посевная кампания завершилась на 99% - Минагрополитики
• На ЧМ-2022 офсайд будет определять искусственный интеллект
• США будут направлять Украине 1,5 млрд долларов ежемесячно: на что их потратят
• Какой отпуск у учителей во время военного положения и сумма материальной помощи
• Facebook теперь доступен на украинском языке для iOS, далее – украинизация Messenger
• Около 90 тысяч украинцев инвестировали в военные облигации: в каких валютах покупают
13 июня 2022
• Арестовали корпоративные права Моршинской и Миргородской
• НБУ обещает больше не поднимать учетную ставку
• Украину на войне защищают добровольцы из 55 стран
• Зачем нужны программаторы автомобильных ключей
• В Украине запретили еще одну партию
• Аварийное открытие автомобиля: что важно знать об услуге
• Главарь "ДНР" назначил предателя гауляйтером Святогорска
12 июня 2022
• Теробороне разрешили выполнять задачи в районе боевых действий: Зеленский подписал закон
• В НБУ объяснили ускорение инфляции
• Зеленский стал лауреатом премии Немцова
• Пойдут ли ученики в школу с 1 сентября: ответ Минобразования
• Что делать, если потерялся ключ от автомобиля
• Выпускники за границей: как получить аттестат в другой стране
• Оккупанты вывозят ценности из Украины, особенно скифское золото, - The Guardian
10 июня 2022
• Поступление-2022: началась регистрация на дополнительную сессию мультитестирования
• В Еврокомиссии обсудят предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС на следующей неделе
• Едут ли украинцы на отдых в войну? Эксперты рассказали о ситуации на туристическом рынке
• НБУ "напечатал" еще 70 миллиардов, но теперь это будет дороже бюджету
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9 июня 2022
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С начала полномасштабной войны в Украине погибли по меньшей мере 60 спортсменов. Их имена обнародовал Спортивный комитет.