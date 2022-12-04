Усик відреагував на перемогу Ф'юрі над Чісорою

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик поділився думкою щодо перемоги володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі над Дереком Чісорою.

За словами українського боксера, британець провів добрий тренувальний бій.

"Я б із задоволенням ще раз приїхав до Лондона і відбоксував, адже я маю тут багато фанатів. Але де буде бій, нікому невідомо.

Що я думаю про поєдинок Тайсона? Нічого не думаю. Це дуже гарний спаринг. Після бою я нічого не сказав Тайсону. Я дивився в його шалені очі".

Усик також заявив, що в наступному бою хоче вийти в ринг з Тайсоном Ф'юрі.

"Я дуже хочу, щоб наступний бій був із Ф'юрі. Весь світ цього хоче. Усі люди хочуть побачити цей поєдинок. Це заради людей.

Я битимуся за звання абсолютного чемпіона. Думаю, що ситуація з IBF не вплине. Це великий бій за пояси", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.