Фонтан с лошадьми, памятник Петренко, газоны и тротуарная плитка: как будет выглядеть Соборная площадь

В Славянске разработан еще один проект реконструкции Соборной площади. Реконструкция запланирована в рамках мероприятий по реализации Стратегии развития Донецкой области до 2020 года.

План предусматривает создание «современного, своеобразного, оригинального, комфортного общественного пространства центральных площадей в городах области с сохранением и развитием их историко-культурного и духовного наследия». Новая концепция доступна для обозрения на официальном сайте горсовета www.slavrada.gov.ua.

Напомним, что предоставленный на суд жителей города проект - второй по счету. Конкурс архитектурных решений по переустройству центральной площади был объявлен еще в феврале 2015 года. И в сентябре 2016-го проект-победитель, выполненный ЧП «Ресторо», демонстрировали на заседании исполкома и сессии горсовета. Однако в итоге его было решено переделать. Заказчиком работ по-прежнему выступал СлавУКС. Разработчиком - ООО «Гетьманив» из Днепра.

Как рассказал и. о. главного архитектора Славянска Александр Пахомов, на реализацию проекта выделено 30 млн. грн. Разработчики учитывали, что площадь является символом города, его визитной карточкой и центром общения населения.

- Будет создано публичное пространство, где одновременно смогут находиться почти 5,5 тысяч человек. Площадь будет использоваться для проведения ярмарок, праздников и массовых мероприятий. Здесь появится стационарная сцена, места для стоянки автомобилей. Между зданием налоговой, пенсионного фонда и реконструированным фонтаном разместится пешеходная зона, - рассказал начальник управления архитектуры.

Согласно описанию проекта, размещение дорожек будет решено на основе уже существующих пешеходных потоков. При этом пространство станет доступным для маломобильных групп населения, а существующие элементы, например, детские площадки, органично включаются в общую схему.

Проект предусматривает создание памятника Михаилу Петренко. Как объяснил городской голова Вадим Лях, сооружать его будет тот же харьковский скульптор, который ранее подарил городу памятник предпринимателю. Отметим, что мнения горожан по поводу создания монумента знаменитого поэта-земляка разделились. Поскольку аутентичного изображения Петренко не сохранилось, многие считают некорректным устанавливать именно бюст поэта.

- Я сторонник того, чтобы памятник имел символическую форму. Например, на нем можно было бы изобразить сокола, как олицетворение знаменитой песни «Дивлюсь я на небо...», - говорит Вадим Лях.

Однако в представленном проекте памятник Петренко все же обозначен в виде бюста. Добавим, что изваяние поэта-романтика будет не единственным скульптурным украшением площади. На месте памятника Ленину появится стилизованный ромб с часами. Обновленный фонтан порадует фигурками рвущихся вперед коней.

Также на Соборной появятся торговые павильоны, уличные столики с навесами для приема пищи, пункты проката велосипедов, роликов, сегвеев, а еще перголы - павильоны, оплетенные вьющимися растениями и лавки.

По словам городского головы, все строения на площади будут сооружать с максимальным сохранением зеленых зон. Но, кроме газонов, радующих глаз, здесь расположат еще и те, по которым можно будет ходить и даже лежать. Всю остальную поверхность площади вымостят плиткой - с заходами на улицы Свободы и Шевченко.

Отметим, что проект планируется реализовывать до конца 2018 года. Кроме Славянска, обновленные площади появятся и в других городах области.