|27 апреля 2020
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27 апреля группа предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках города, пришли к админзданию Славянского городского совета с требованием возобновить работу рынков. сообщает официальный сайт Славянского городского совета.
Предприниматели были возмущены запретом на работу рынков и необходимостью оплачивать аренду и налоги при отсутствии дохода.
Часть вопросов, поднятых предпринимателями, были достаточно острыми. Фактически они содержали ультимативные требования отменить ряд карантинных мероприятий. В результате довольно напряженного диалога было принято несколько решений.
Городской голова Вадим Лях пообещал обратиться к главного санитарного врача Донецкой области с предложением разрешить работу продовольственных рынков при условии соблюдения ряда санитарных условий. Было решено сформировать инициативную группу предпринимателей и при посредничестве городского головы провести переговоры по урегулированию арендной платы, связанной с вынужденным прекращением торговой деятельности. До сведения присутствующих была доведена информация об инициативах по уменьшению налогового прессинга в период карантина.
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• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
26 апреля 2020
• Два игрока "Шахтера" попали в топ-7 бразильцев, которые перейдут в топ-клубы
• В Славянске почтили память погибших в Чернобыльской трагедии
• В июне в школах учебного процесса не будет
• В Украине почти 1700 медиков заразились коронавирусом
• В Славянске горел дом культуры на ж/д вокзале
• В Донецкой области зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса за 1 день
25 апреля 2020
• Подать заявку на получение пособия по безработице можно через портал "Дiя"
• Студенты вузов закончат учебный год дистанционно
• В Донецкой области число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 27
• В Украине выплату 1000 грн пенсионерам могут перенести на конец июня
• Славянскую райгосадминистрацию возглавит Андрей Терещенко
• В Саудовской Аравии отменили порку как форму наказания
• В Украине начались поставки ПЦР-систем отечественного производства
• В поминальные дни будет запрещено посещать кладбища
• Ученые рассказали, что уничтожает коронавирус
24 апреля 2020
• Экспресс-тесты на COVID-19 в Донецкой области прошли почти 4,5 тысяч человек
• Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет
• Рада отменила штрафные баллы для водителей
• Госстат назвал причины смертей в Украине в начале 2020 года
• Лиманские полицейские задержали женщину, которая убила и закопала своего мужа
• В Украине заработает международная образовательная онлайн платформа
23 апреля 2020
• В Донецкой области планируют создать 66 территориальных громад
• Суды Донецкой области оштрафовали 18 нарушителей карантина на 300 тысяч гривен
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Комментарии к статье «Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков»
27 апреля группа предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках города, пришли к админзданию Славянского городского совета с требованием возобновить работу рынков. сообщает официальный сайт Славянского городского совета.