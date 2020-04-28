Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков

27 апреля группа предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на рынках города, пришли к админзданию Славянского городского совета с требованием возобновить работу рынков. сообщает официальный сайт Славянского городского совета.

Предприниматели были возмущены запретом на работу рынков и необходимостью оплачивать аренду и налоги при отсутствии дохода.

Часть вопросов, поднятых предпринимателями, были достаточно острыми. Фактически они содержали ультимативные требования отменить ряд карантинных мероприятий. В результате довольно напряженного диалога было принято несколько решений.

Городской голова Вадим Лях пообещал обратиться к главного санитарного врача Донецкой области с предложением разрешить работу продовольственных рынков при условии соблюдения ряда санитарных условий. Было решено сформировать инициативную группу предпринимателей и при посредничестве городского головы провести переговоры по урегулированию арендной платы, связанной с вынужденным прекращением торговой деятельности. До сведения присутствующих была доведена информация об инициативах по уменьшению налогового прессинга в период карантина.