|11 мая 2022
|Просмотров: 68
|
Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.
Об этом сообщает глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.
"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.
Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.
"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.
Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
— 9 мая 2022 —
Российские войска обстреляли центр Славянска, сообщил глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.
— 4 мая 2022 —
Сегодня утром Славянск попал под обстрел. Удары были зафиксированы сразу по нескольким микрорайонам. В результате повреждены школа и многоэтажка.
— 22 апреля 2022 —
Славянск обстреляли кассетными бомбами. Об этом сообщил в видеообращении глава военной администрации города Вадим Лях.
— 24 января 2022 —
«Университет третьего возраста» начал работу на базе Центра развития взрослых в Славянске, - сообщает «Суспільне: Донбас».
Приветствую, гость! Вход
11 мая 2022
• Кабмин упростил процедуру получения водительского удостоверения
• Война приведет к сокращению экономики Украины почти на треть - ЕБРР
• Принят закон о наказании за оскорбление полицейских. Какие штрафы ждут водителей
• Ставки для населения упали до исторического минимума: под какой процент банки принимают депозиты
• Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
• Усик - лучший боксер мира по версии DAZN
10 мая 2022
• На Львовщине появилось первое в Украине дерево мира
• Ермак рассказал, что для Украины означает ленд-лиз
• Европейцы отказываются селиться в отелях с россиянами
• Сборная Украины получила специальный комплект формы с названиями городов-героев
• Сейм Литвы признал россию "террористическим государством", а войну против Украины – геноцидом
• РФ попробует аннексировать оккупированную часть Донбасса - Госдеп
9 мая 2022
• Аптекам во время войны разрешили продавать рецептурные лекарства без рецепта
• Правительство Польши: работу нашел каждый четвертый беженец из Украины
• Российская армия обстреляла центр Славянска
8 мая 2022
• Украина ограничила экспорт гречки, ржи и овса на время войны
• Кабмин ввел одновременное оформление внутреннего и загранпаспорта
• Передавал оккупантам данные о позициях ВСУ. В Краматорске задержали информатора
• Исполком УАФ утвердил досрочное завершение футбольных соревнований
• Первая леди США приехала с рабочим визитом в Украину
• Украинцы собрали уже более 300 миллионов для ВСУ через "Дію"
6 мая 2022
• Заявка на компенсацию за трудоустройство переселенцев доступна в Дії: как получить 6500 гривен
• В Украине отменили упрощенный режим вывоза животных за границу: какие правила действуют
• В "Дії" расширили список изменений, которые можно внести о ФЛП: как это сделать
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
• Полмиллиона переселенцев получат дополнительные выплаты по программе ООН
• В Минцифры разъяснили, куда исчезла услуга для переселенцев в "Дие"
5 мая 2022
• Украина запустила глобальную платформу для сбора средств United24
• Удар рашистов по Краматорску: 25 жителей ранены, повреждены 9 домов, школа, инфраструктура
• Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН
• При обстреле оккупантами Святогорской лавры ранены семь человек
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов»
Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.