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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов
11 мая 2022 Просмотров: 68 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.

Об этом сообщает глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.

Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.

"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.

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Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.

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