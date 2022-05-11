Два микрорайона Славянска подверглись ракетным ударам оккупантов

Сегодня, 11 мая российские войска нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска Донецкой области. Жертв нет.

Об этом сообщает глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Утро 11 мая в Славянске выдалось холодным и недобрым. ￼Враг нанес ракетные удары по двум микрорайонам города. К счастью, обошлось без жертв. Степень разрушений уточняем", - сказал он.

Городской голова также призвал граждан не выставлять в сети кадры из результатов вражеских обстрелов.

"Соблюдайте спокойствие. Не выставляйте видео и фото результатов обстрелов", - добавил Лях.

Напомним, что в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска.