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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Российская армия обстреляла центр Славянска
9 мая 2022 Просмотров: 91 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Иллюстративное фото.

Российские войска обстреляли центр Славянска, сообщил глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем», – написал глава города.

Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

«Не игнорируйте сигналы тревоги! Не размещайте в сети видео и фото обстрелов! Берегите себя!» – обратился Лях к горожанам, которые не эвакуировались и остаются в Славянске.

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Российские войска обстреляли центр Славянска, сообщил глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

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