Российская армия обстреляла центр Славянска

Российские войска обстреляли центр Славянска, сообщил глава военной администрации Вадим Лях на своей странице в Facebook.

"Поздравление" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска. Степень повреждения сейчас выясняем», – написал глава города.

Он призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги.

«Не игнорируйте сигналы тревоги! Не размещайте в сети видео и фото обстрелов! Берегите себя!» – обратился Лях к горожанам, которые не эвакуировались и остаются в Славянске.