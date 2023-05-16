С чего начать лечение алкоголизма?

|16 мая 2023
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Реабилитацию от алкоголизма лучше всего начинать с посещения наркологического центра. Это может быть частный наркологический центр или государственное учреждение. В последнем случае потребуется направление от врача.
Работа с пациентом может различаться в отдельных наркологических учреждениях, что выражается в большей или меньшей эффективности терапии в конкретном случае. Поэтому в случае с частными лечебными центрами стоит найти такой, который предоставляет пациентам возможность воспользоваться бесплатным «испытательным периодом», после которого пациент может продолжить лечение или отказаться от терапии без каких-либо последствий.
Лечение алкогольной зависимости в условиях закрытого центра начинается с так называемого детокса. Детокс — это очищение организма и устранение физических симптомов зависимости. Только после завершения детоксикации начинается собственно терапия зависимости, целью которой является эффективное лечение алкоголизма за счет:
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Терапия зависимости в первую очередь проводится в рамках индивидуальной терапии. Затем пациент переходит к групповой терапии. Конечно, лечение алкоголизма — это не только изучение паттернов. Эффективная алкогольная терапия во многом основана на психотерапии и работе с проблемой, вызвавшей или способствовавшей развитию зависимости.
Лечение алкогольной зависимости — сложный процесс, требующий от зависимого человека готовности выздороветь.
Зависимость – это состояние, которое не возникает внезапно. Наркомания развивается постепенно, медленно становясь повседневным делом больного человека, пока окончательно не мешает повседневному функционированию.
Лечение алкогольной зависимости — трудный и ответственный путь. Чтобы лечение подействовало, пациент должен сначала захотеть быть трезвым. Никто не может быть принужден к воздержанию, если этот человек не готов к этому. Успех предпринятого лечения зависит от желания зависимого человека. Процесс восстановления — это решение на всю жизнь. Не существует одного быстрого решения, оно требует ежедневной приверженности и большой работы. По этой причине многие люди утверждают, что алкоголизм никогда полностью не «излечивается».
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• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
• Почему авиадоставка грузов из Китая так популярна?
• У Європарламенті закликали УЄФА виключити Білорусь із кваліфікації чемпіонату Європи-2024
14 марта 2023
• В Україні запустили нову газову свердловину
2 марта 2023
• Перекази трудових мігрантів впали на початку 2023 року: скільки надійшло в Україну
• Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, - Гуменюк
• Наздогнати Starlink: Китай запустить перше угруповання супутників зв'язку вже цього року
• Мессі подарував партнерам по збірній Аргентини золоті смартфони на честь перемоги на ЧС-2022
• Вступна компанія 2023: випускники з ТОТ зможуть пройти всі етапи дистанційно
1 марта 2023
• Протягом останніх тижнів гривня укріплювалася - член Ради НБУ
• В Україні заміновано 30 відсотків території - Клименко
• Škoda заявила про можливе припинення виробництва трьох моделей
• Обіг грального бізнесу в Україні сягає 15 мільярдів на місяць
• Індексація пенсій у березні: у постанову Кабміну внесли зміни
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