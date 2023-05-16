С чего начать лечение алкоголизма?

Работа с пациентом может различаться в отдельных наркологических учреждениях, что выражается в большей или меньшей эффективности терапии в конкретном случае. Поэтому в случае с частными лечебными центрами стоит найти такой, который предоставляет пациентам возможность воспользоваться бесплатным «испытательным периодом», после которого пациент может продолжить лечение или отказаться от терапии без каких-либо последствий.

Что такое лечение алкогольной зависимости в закрытом центре?

Лечение алкогольной зависимости в условиях закрытого центра начинается с так называемого детокса. Детокс — это очищение организма и устранение физических симптомов зависимости. Только после завершения детоксикации начинается собственно терапия зависимости, целью которой является эффективное лечение алкоголизма за счет:

осознания последствий болезни,

понимания механизмов действия болезни,

обучения новым моделям поведения,

обучения контролю искушений.

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Терапия зависимости в первую очередь проводится в рамках индивидуальной терапии. Затем пациент переходит к групповой терапии. Конечно, лечение алкоголизма — это не только изучение паттернов. Эффективная алкогольная терапия во многом основана на психотерапии и работе с проблемой, вызвавшей или способствовавшей развитию зависимости.

Лечение алкогольной зависимости — сложный процесс, требующий от зависимого человека готовности выздороветь.

Зависимость – это состояние, которое не возникает внезапно. Наркомания развивается постепенно, медленно становясь повседневным делом больного человека, пока окончательно не мешает повседневному функционированию.

Лечение алкогольной зависимости — трудный и ответственный путь. Чтобы лечение подействовало, пациент должен сначала захотеть быть трезвым. Никто не может быть принужден к воздержанию, если этот человек не готов к этому. Успех предпринятого лечения зависит от желания зависимого человека. Процесс восстановления — это решение на всю жизнь. Не существует одного быстрого решения, оно требует ежедневной приверженности и большой работы. По этой причине многие люди утверждают, что алкоголизм никогда полностью не «излечивается».