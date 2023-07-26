|26 июля 2023
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Почки являются парным органом и расположены симметрично друг другу. Их ключевая функция – это очищение крови с отводом лишней жидкости, токсинов и прочих вредных компонентов. Также они исполняют роль ключевого фильтра в обменных процессах, соответственно любое заболевание почек ухудшает качество жизни и приводит к серьезным последствиям.
От патологий лучше избавляться на ранних этапах. Можно использовать в качестве лекарства канефрон, где действующими веществами являются травы золототысячника, корня любистка и листья розмарина. Кроме того состав разбавляется кукурузным крахмалом, сиропом глюкозы, кальцием карбонатом и прочими элементами. Препарат окажет антибактериальный и диуретический эффект.
Проблемы начинаются при сбоях в работе организма и при наличии повышенной нагрузки. Также могут быть инфекции, и в целом человек ведет нездоровый образ жизни. Есть повышенные риски появления болезней почек при следующих моментах:
Желательно каждый год проходить обследование и проверять состояние работы почек.
Удобней всего классифицировать проблемы по происхождению:
Болезнь может быть острой или хронической. Во втором случае она отличается длительным протеканием как минимум от 3 месяцев.
Диагностические мероприятия проявляются в виде УЗИ почек, сдачи анализом крови и мочи, а также КТ и МРТ. Отдельно делают рентген почек с применением контрастного вещества. С помощью УЗИ можно увидеть текстуру и структуру почки, размеры, а также обнаружить камни и песок.
Лечение предусматривает диету и прием лекарственных препаратов. При обнаружении камней проводится их удаление с помощью ультразвука или лазера. Особые патологии лечатся радикально с применением хирургического вмешательства.
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• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
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16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
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16 апреля 2023
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14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
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• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
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