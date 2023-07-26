Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

От патологий лучше избавляться на ранних этапах. Можно использовать в качестве лекарства канефрон, где действующими веществами являются травы золототысячника, корня любистка и листья розмарина. Кроме того состав разбавляется кукурузным крахмалом, сиропом глюкозы, кальцием карбонатом и прочими элементами. Препарат окажет антибактериальный и диуретический эффект.

Причины заболеваний

Проблемы начинаются при сбоях в работе организма и при наличии повышенной нагрузки. Также могут быть инфекции, и в целом человек ведет нездоровый образ жизни. Есть повышенные риски появления болезней почек при следующих моментах:

употребление жесткой воды;

перенесенные инфекционные заболевания;

прием определенных лекарственных препаратов;

злоупотребление алкоголем;

резкое похудение;

переохлаждения органов малого таза.

Желательно каждый год проходить обследование и проверять состояние работы почек.

Классификация болезней

Удобней всего классифицировать проблемы по происхождению:

Воспаление . В почки попадает инфекция, что приводит к образованию воспалительных процессов и нарушению работы органа; Новообразования . Чаще всего обнаруживаются кисты, а также злокачественные опухоли; Травмы . При воздействии механической силы, т.е. ударов или при проникающих ранениях; Мочекаменные болезни . Образование песка или камней в почках или мочевых путях; Патологии . Любые изменения работы почек при сахарном диабете, васкулита, подагры и прочих заболеваниях.

Болезнь может быть острой или хронической. Во втором случае она отличается длительным протеканием как минимум от 3 месяцев.

Диагностика и лечение

Диагностические мероприятия проявляются в виде УЗИ почек, сдачи анализом крови и мочи, а также КТ и МРТ. Отдельно делают рентген почек с применением контрастного вещества. С помощью УЗИ можно увидеть текстуру и структуру почки, размеры, а также обнаружить камни и песок.

Лечение предусматривает диету и прием лекарственных препаратов. При обнаружении камней проводится их удаление с помощью ультразвука или лазера. Особые патологии лечатся радикально с применением хирургического вмешательства.