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Бездумная исполнительность

Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения

Татьяна Ковалева
26 июля 2023 Просмотров: 164  

Почки являются парным органом и расположены симметрично друг другу. Их ключевая функция – это очищение крови с отводом лишней жидкости, токсинов и прочих вредных компонентов. Также они исполняют роль ключевого фильтра в обменных процессах, соответственно любое заболевание почек ухудшает качество жизни и приводит к серьезным последствиям.

От патологий лучше избавляться на ранних этапах. Можно использовать в качестве лекарства канефрон, где действующими веществами являются травы золототысячника, корня любистка и листья розмарина. Кроме того состав разбавляется кукурузным крахмалом, сиропом глюкозы, кальцием карбонатом и прочими элементами. Препарат окажет антибактериальный и диуретический эффект.

Причины заболеваний

Проблемы начинаются при сбоях в работе организма и при наличии повышенной нагрузки. Также могут быть инфекции, и в целом человек ведет нездоровый образ жизни. Есть повышенные риски появления болезней почек при следующих моментах:

  • употребление жесткой воды;
  • перенесенные инфекционные заболевания;
  • прием определенных лекарственных препаратов;
  • злоупотребление алкоголем;
  • резкое похудение;
  • переохлаждения органов малого таза.

Желательно каждый год проходить обследование и проверять состояние работы почек.

Классификация болезней

Удобней всего классифицировать проблемы по происхождению:

  1. Воспаление. В почки попадает инфекция, что приводит к образованию воспалительных процессов и нарушению работы органа;
  2. Новообразования. Чаще всего обнаруживаются кисты, а также злокачественные опухоли;
  3. Травмы. При воздействии механической силы, т.е. ударов или при проникающих ранениях;
  4. Мочекаменные болезни. Образование песка или камней в почках или мочевых путях;
  5. Патологии. Любые изменения работы почек при сахарном диабете, васкулита, подагры и прочих заболеваниях.

Болезнь может быть острой или хронической. Во втором случае она отличается длительным протеканием как минимум от 3 месяцев. 

Диагностика и лечение

Диагностические мероприятия проявляются в виде УЗИ почек, сдачи анализом крови и мочи, а также КТ и МРТ. Отдельно делают рентген почек с применением контрастного вещества. С помощью УЗИ можно увидеть текстуру и структуру почки, размеры, а также обнаружить камни и песок.

Лечение предусматривает диету и прием лекарственных препаратов. При обнаружении камней проводится их удаление с помощью ультразвука или лазера. Особые патологии лечатся радикально с применением хирургического вмешательства.

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