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Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика

Татьяна Ковалева
21 ноября 2023 Просмотров: 56  
Кроссплатформенные приложения стремительно развиваются, ведь это возможность недорого и быстро получить собственный мобильный продукт. Разработка — дело тонкое и ответственное, поэтому мы рекомендуем обращаться только к проверенным командам.

Заказать разработку кроссплатформенных приложений можете по ссылке: https://brander.ua/ru. Сегодня мы рассмотрим частые вопросы заказчиков перед оформлением заявки на разработку.

Разработка кроссплатформенных приложений: ваши вопросы и наши ответы

Разработка мобильных приложений, кроссплатформенных или нативных, требует финансовых, временных и других ресурсов. Не удивительно, что заказчики сначала хотят прояснить детали. Мы собрали самые популярные вопросы и ответы на них специально для вас:

  1. Что рентабельнее и быстрее окупится: разработка кроссплатформенных приложений или нативных? Даже если сравнивать два подхода по равным условиям, в большинстве случаев гибридная разработка потребует 60% того бюджета, что вы отдали бы за родную.
  2. Можно заказать кроссплатформенную разработку приложений, если мне нужна игра? Надо понимать, что принцип разработки игр отличается от мобильных приложений. Чтобы пользователи оставались довольны опытом с вашей игрой, рекомендуем создавать отдельные продукты для ios android. Это позволит инженерам-программистам использовать на максимум возможности родного приложения. Если заказывать кроссплатформенную разработку для игры, есть риск ограничить функционал или получить продукт с багами.
  3. Какие факторы необходимо учесть при принятии решении о создании гибридного продукта? Сначала необходимо определиться с назначением продукта, то есть какую задачу он будет решать для пользователей. Затем определяемся с тем, как будет выглядеть пользовательским интерфейсом. Если вам хочется анимаций с графикой на уровне игр или предполагается высокая производительность мобильного приложения, вероятно, разработчики посоветуют вам продукт на родной платформе.
  4. Влияет ли размер контента на разработку кроссплатформенного приложения под ios android? Учтите, что размер кроссплатформенного проекта будет больше. Это может влиять на выбор пользователя, поэтому сразу необходимо подумать про желаемые плюшки программы и какой вес будет оптимальным в финале.
  5. Кому стоит заказать разработку кроссплатформенных программ? Многие инженеры сходятся во мнение, что кроссплатформенное решение будет прекрасной мыслью для B2C, если предполагается нетяжелая программа с простым функционалом. Например, у вас доставка воды и вы хотите разработать мобильное приложение для ios и android, которое будет принимать заказы. Тут функционал простой: выбор воды, оформление заявки, оплата. Однако, если планируется приложение потяжелее, то лучше использовать родную платформу.
  6. Если я буду сомневаться в качестве, команда может устроить тестирование? Можно и нужно. Предприниматели, которые пытаются сократить бюджет на тестирование, загоняют себя в ловушку последствий. Чем меньше вы потратите время на тестирование, тем больше придется исправлять потом и тем дороже это вам обойдется. Не говоря уже про вашу репутацию.

Разработка приложений под ios и android: да или нет?

Многие предприниматели пугаются идеи кроссплатформенных продуктов. В обществе сложилось мнение, что они слабее и часто выдают ошибки. Это частично правда, если разработкой проекта занималась команда со слабой компетенцией. Если вы обращаетесь к команде профессионалов, то они сами предложат, какой вариант идеально подойдет под конкретную концепцию. Сначала вас выслушает бизнес-аналитик, которые соберет данные, для чего кроссплатформенное приложение, что оно будет делать, какую боль пользователя решать, в каких цветах, будет ли геймификация и личный кабинет, а еще много других вопросов. Именно сбор данных — определяющий фактор выбора кроссплатформенного подхода.

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