Наручные часы – настоящее в виртуальном мире

|1 марта 2018
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В наше время реальный постепенно сдаёт позиции, уступая месту своему виртуальному двойнику. Помимо обычной жизни у каждого из нас есть ещё и своеобразное «облако» в этой параллельной вселенной. Да, там отражение нас самих, но это, как ни крути, не мы.
Разумеется, прогресс — это вещь замечательная. И Вы можете задать вполне справедливый вопрос: если, к примеру, в смартфонах есть функции, заменяющие сотни различных предметов и приборов, то почему бы нам не избавиться от всего лишнего и оставить себе лишь смартфон? Так, нам больше не нужны MP3-плееры, DVD-проигрыватели, многие компьютеры сейчас выпускают вовсе без дисководов, а скоро и USB-носители отойдут в прошлое. Что уже и говорить о таких вещах, как наручные часы — ведь смартфоны исправно показывали время ещё много лет назад, когда не умели ничего другого.
Однако, не смотря на все привилегии электроники и виртуальной реальности, мы всё же тянемся к чему-то настоящему, чему-то более изысканному. Автор известного бестселлера «Игра престолов» Джордж Мартин однажды сказал, что люди всегда будут тянуться к фентези, ведь именно там до сих пор живёт истинная роскошь, там до сих пор одеваются в расшитые золотом одежды из китайского шёлка, до сих пор пьют и едят только самое лучшее. А современность пытается всех уровнять. Вот почему людей так и тянет к чему-то настоящему. Ведь настоящее ещё не поставлено на конвейер с целью удовлетворить вечно голодного потребителя. Если Вас так же тянет к прекрасному и необычному, то Вам стоит купить часы наручные Tissot. Они соединяют в себе и швейцарскую роскошь, и швейцарскую точность.
Швейцарские часы уже много веков славятся своей изумительной точностью, функциональностью и элегантностью дизайна. И не смотря на всё это, для покупателей Tissot цена всегда была на вполне приемлемом уровне. Кроме того, именно этот бренд стал родоначальником многих инноваций в часовой индустрии. К примеру:
1) Именно эта швейцарская компания первой изобрела антимагнитные часы
2) То, что сейчас считают оригинальным дизайном Swatch, а именно — прозрачный корпус, на самом деле было придумано ещё раньше брендом Tissot
3) 1985 год стал инновационным, так как компания выпустила первые в мире гранитные часы
4) А вот в 1987 появилась изысканная перламутровая модель, которая потрясла обывателей своей элегантностью и функциональностью
5) 1988 год стал годом выпуска первой модели часов из дерева
6) И, разумеется, Tissot не отстаёт от прогресса и от конкурентов и тоже выпускает современные смарт-часы с тач-экраном, которые напичканы электроникой, как и смартфоны. Компания думает и о тех покупателях, которым по душе новейшие технологии.
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• В «Теплице» успешные предприниматели учили славянцев, как создавать свой бизнес
• Наручные часы – настоящее в виртуальном мире
• Конкурс «Любіть Україну» поменял прописку
28 февраля 2018
• В Пхенчхане завершились Олимпийские игры
• Турнир по футзалу памяти Юрия Скиданова
• В Славянске состоялся чемпионат города по дзюдо
• Сессия Славянского районного совета утвердила делегатов в совет госпитального округа
• За счет программы «куркуль» рассчитывают ежегодно создавать 20 новых рабочих мест
27 февраля 2018
• На ремонт дорог подрядчикам будут давать три месяца
• Субсидии без ID-карт не пересчитают
• Женщин приглашают на концерты
• Заболеваемость ОРВИ опять выросла
• Почему на выходных мкр-н Артема получал воду с перебоями
• Спортсменов поздравили со стипендиями
• В Славянске почтили память Романа Напрягло
• Тарифы на проезд в Славянске планируют поднять с апреля
• «Лесная сказка» останется в городе, но закроется на ремонт
25 февраля 2018
• Элина Свитолина защитила титул в Дубае
23 февраля 2018
• «Шахтер» одержал волевую победу над «Ромой»
• В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»
• Олимпиада-2018: Фристайлист Александр Абраменко покорил небо в Пхенчхане
• 97-й титул и рекордное достижение в карьере Роже Федерера
• «Прометей» находится в шаге от чемпионства
• Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги
• Два «серебра» и «бронза» на турнире по вольной борьбе в Полтаве
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