Наручные часы – настоящее в виртуальном мире

В наше время реальный постепенно сдаёт позиции, уступая месту своему виртуальному двойнику. Помимо обычной жизни у каждого из нас есть ещё и своеобразное «облако» в этой параллельной вселенной. Да, там отражение нас самих, но это, как ни крути, не мы.

Разумеется, прогресс — это вещь замечательная. И Вы можете задать вполне справедливый вопрос: если, к примеру, в смартфонах есть функции, заменяющие сотни различных предметов и приборов, то почему бы нам не избавиться от всего лишнего и оставить себе лишь смартфон? Так, нам больше не нужны MP3-плееры, DVD-проигрыватели, многие компьютеры сейчас выпускают вовсе без дисководов, а скоро и USB-носители отойдут в прошлое. Что уже и говорить о таких вещах, как наручные часы — ведь смартфоны исправно показывали время ещё много лет назад, когда не умели ничего другого.

Влечёт к прекрасному? Тогда часы Tissot — для Вас!

Однако, не смотря на все привилегии электроники и виртуальной реальности, мы всё же тянемся к чему-то настоящему, чему-то более изысканному. Автор известного бестселлера «Игра престолов» Джордж Мартин однажды сказал, что люди всегда будут тянуться к фентези, ведь именно там до сих пор живёт истинная роскошь, там до сих пор одеваются в расшитые золотом одежды из китайского шёлка, до сих пор пьют и едят только самое лучшее. А современность пытается всех уровнять. Вот почему людей так и тянет к чему-то настоящему. Ведь настоящее ещё не поставлено на конвейер с целью удовлетворить вечно голодного потребителя. Если Вас так же тянет к прекрасному и необычному, то Вам стоит купить часы наручные Tissot. Они соединяют в себе и швейцарскую роскошь, и швейцарскую точность.

Tissot — первые в своём роде

Швейцарские часы уже много веков славятся своей изумительной точностью, функциональностью и элегантностью дизайна. И не смотря на всё это, для покупателей Tissot цена всегда была на вполне приемлемом уровне. Кроме того, именно этот бренд стал родоначальником многих инноваций в часовой индустрии. К примеру:

1) Именно эта швейцарская компания первой изобрела антимагнитные часы

2) То, что сейчас считают оригинальным дизайном Swatch, а именно — прозрачный корпус, на самом деле было придумано ещё раньше брендом Tissot

3) 1985 год стал инновационным, так как компания выпустила первые в мире гранитные часы

4) А вот в 1987 появилась изысканная перламутровая модель, которая потрясла обывателей своей элегантностью и функциональностью

5) 1988 год стал годом выпуска первой модели часов из дерева

6) И, разумеется, Tissot не отстаёт от прогресса и от конкурентов и тоже выпускает современные смарт-часы с тач-экраном, которые напичканы электроникой, как и смартфоны. Компания думает и о тех покупателях, которым по душе новейшие технологии.