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Фотофакт

Праздничный город

Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников

Татьяна Ковалева
14 сентября 2018 Просмотров: 96 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Оптовые закупки ювелирных украшений – задача сложная и сопряженная с множеством рисков. Предприниматели тратят немало времени на поиски качественных изделий и проверенных поставщиков.

Следующий этап – прокладка оптимального маршрута доставки таким образом, чтобы минимизировать временные и финансовые траты. Завершающий этап – выполнение таможенных формальностей. Ошибка или задержка на любом из этапов приведет к нарушению стабильной работы магазины. Раньше все перечисленное считалось нормой, а сегодня юридические лица в Украине имеют возможность построить стабильно работающую бизнес модель.

Компания Aviva Butik предлагает прямые поставки бижутерии, созданной мастерами Пиренейского полуострова, КНР, Турции и так далее. Драгоценные камни Swarovski, горный хрусталь – лишь часть изысканных материалов, использованных для создания неповторимых шедевров. Широкий ассортимент ювелирных украшений, представленных в каталоге магазина avivabutik.com.ua, разделен на тематические категории:

  • браслеты;
  • кольца;
  • серьги;
  • брелоки;
  • колье и подвески;
  • наборы;
  • очки;
  • для мужчин;
  • часы;
  • разное.

В отдельную категорию выделен тематический раздел, в котором публикуются актуальные новости из мира бижутерии. Читатели будут в курсе модных трендов и узнают немало практических рекомендаций по уходу за украшениями. Благодаря отсутствию посредников в цепочке поставок компания обеспечивает высокое качество и минимальный уровень цен. С каждым клиентом исполнитель находит взаимовыгодные формы сотрудничества, учитывающие формат работы компании и тот объем поставок, который интересует. К примеру, небольшие магазины оценят минимальный порог для оформления оптового заказа – эквивалент 100 $.

Второе преимущество – регулярная актуализация каталога. Все товарные позиции, которые в нем представлены, всегда в наличии на складе. Благодаря тому факту, что компания Aviva Butik работате напрямую с производителями и официальными дилерами, в ее каталоге регулярно появляются новинки. Представленная в каталоге бижутерия снабжена детальным описанием. Клиенты получают профессиональную консультацию, опираясь на которую можно быстро подобрать интересующие товарные позиции. В каждом отдельном случае подбирается оптимальная схема доставки заказа, благодаря чему клиенту не придется долго ждать. Вместе с покупкой заказчик получает гарантийные обязательства.

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