Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину

|27 сентября 2018
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Повсеместное распространение международных безналичных систем позволяет совершать покупки на торговых площадках других стран.
Если раньше граждане вынуждены были самостоятельно ломать голову над тем, как оформить выгодную во всех отношениях доставку в Украину, то с 2011 года все заботы берет на себя специализированный ресурс. С его помощью можно совершать покупки в магазинах США и стран Европейского союза. Об успешности проекта говорит тот факт, что за все время существования проекта его услугами воспользовалось более 20 тысяч человек, 80% из которых совершили покупку более 1 раза. Ежемесячно около 1 тысячи заказов оформляется через специализированный портал.
Покупки на иностранных торговых площадках перестали казаться чем-то странным. Больше не нужно вникать в тонкости иностранного языка. Отпала необходимость в изучении логики работы отдельного взятого интернет-магазин. Самое главное – не требуется самостоятельно тратить время на поиск оптимального механизма доставки товара. Специализированный портал берет подобные заботы на себя. Покупателю достаточно выбрать интересующую его категорию или просто воспользоваться поисковой строкой. На страничке с описанием товара указана следующая информация:
Портал Мегазаказ заботиться о том, чтобы сэкономить время клиентов, поэтому в описании каждого товара указана только значимая информация. После того как интересующие покупки отправлены в «корзину», остается только оформить заказ. Компания берет на себя все заботы, связанные с переводом средств на счет продавца. Сразу после завершения оплаты покупку отправляют на склад в США, а оттуда – на территорию Украины. Как только она прибудет в страну, ее передадут представителям транспортной компании. Все расходы, связанные с транспортировкой груза в регионы, берет на себя компания. При необходимости хрупкие товары получают дополнительную упаковку, что исключает вероятность их повреждения.
На всем протяжении транспортировки груза за его судьбой пристально следят, что обеспечивает прозрачность взаимоотношений с клиентом. Получить дополнительную информацию можно, воспользовавшись контактными телефонами: (063) 931-22-75, (067) 559-91-58, (048) 239-94-12.
27 сентября 2018
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27 сентября 2018
• Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя
• В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья
• Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера
• Что грозит за сжигание листвы
• Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак
• Кому пожаловаться на полицейских
• Микроавтобус сбил велосипедиста
• Суд по делу Штепы снова перенесли
• Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство
• Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко
• Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко
• На улице Святогорской переделывают тротуар
• Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей
• Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять
• Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года
• Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину
• На улице Университетской меняют теплотрассу
• На улице Свободы начали облагораживать клумбы
• На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы
• «Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»
• Тротуар & крыльцо: что важнее
• В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск
• День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя
• В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен
• В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»
• На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»
• Славянской станции скорой помощи - 85
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