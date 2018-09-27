Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину

Если раньше граждане вынуждены были самостоятельно ломать голову над тем, как оформить выгодную во всех отношениях доставку в Украину, то с 2011 года все заботы берет на себя специализированный ресурс. С его помощью можно совершать покупки в магазинах США и стран Европейского союза. Об успешности проекта говорит тот факт, что за все время существования проекта его услугами воспользовалось более 20 тысяч человек, 80% из которых совершили покупку более 1 раза. Ежемесячно около 1 тысячи заказов оформляется через специализированный портал.

Покупки на иностранных торговых площадках перестали казаться чем-то странным. Больше не нужно вникать в тонкости иностранного языка. Отпала необходимость в изучении логики работы отдельного взятого интернет-магазин. Самое главное – не требуется самостоятельно тратить время на поиск оптимального механизма доставки товара. Специализированный портал берет подобные заботы на себя. Покупателю достаточно выбрать интересующую его категорию или просто воспользоваться поисковой строкой. На страничке с описанием товара указана следующая информация:

стоимость;

наличие акционных предложений;

рейтинг продавца;

поддерживаемые способы оплаты;

размер комиссионного вознаграждения;

доступные способы доставки.

Портал Мегазаказ заботиться о том, чтобы сэкономить время клиентов, поэтому в описании каждого товара указана только значимая информация. После того как интересующие покупки отправлены в «корзину», остается только оформить заказ. Компания берет на себя все заботы, связанные с переводом средств на счет продавца. Сразу после завершения оплаты покупку отправляют на склад в США, а оттуда – на территорию Украины. Как только она прибудет в страну, ее передадут представителям транспортной компании. Все расходы, связанные с транспортировкой груза в регионы, берет на себя компания. При необходимости хрупкие товары получают дополнительную упаковку, что исключает вероятность их повреждения.

На всем протяжении транспортировки груза за его судьбой пристально следят, что обеспечивает прозрачность взаимоотношений с клиентом. Получить дополнительную информацию можно, воспользовавшись контактными телефонами: (063) 931-22-75, (067) 559-91-58, (048) 239-94-12.