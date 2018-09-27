 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Тротуар & крыльцо: что важнее

Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину

Татьяна Ковалева
27 сентября 2018 Просмотров: 149 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Повсеместное распространение международных безналичных систем позволяет совершать покупки на торговых площадках других стран.

Если раньше граждане вынуждены были самостоятельно ломать голову над тем, как оформить выгодную во всех отношениях доставку в Украину, то с 2011 года все заботы берет на себя специализированный ресурс. С его помощью можно совершать покупки в магазинах США и стран Европейского союза. Об успешности проекта говорит тот факт, что за все время существования проекта его услугами воспользовалось более 20 тысяч человек, 80% из которых совершили покупку более 1 раза. Ежемесячно около 1 тысячи заказов оформляется через специализированный портал.

Покупки на иностранных торговых площадках перестали казаться чем-то странным. Больше не нужно вникать в тонкости иностранного языка. Отпала необходимость в изучении логики работы отдельного взятого интернет-магазин. Самое главное – не требуется самостоятельно тратить время на поиск оптимального механизма доставки товара. Специализированный портал берет подобные заботы на себя. Покупателю достаточно выбрать интересующую его категорию или просто воспользоваться поисковой строкой. На страничке с описанием товара указана следующая информация:

  • стоимость;
  • наличие акционных предложений;
  • рейтинг продавца;
  • поддерживаемые способы оплаты;
  • размер комиссионного вознаграждения;
  • доступные способы доставки.

Портал Мегазаказ заботиться о том, чтобы сэкономить время клиентов, поэтому в описании каждого товара указана только значимая информация. После того как интересующие покупки отправлены в «корзину», остается только оформить заказ. Компания берет на себя все заботы, связанные с переводом средств на счет продавца. Сразу после завершения оплаты покупку отправляют на склад в США, а оттуда – на территорию Украины. Как только она прибудет в страну, ее передадут представителям транспортной компании. Все расходы, связанные с транспортировкой груза в регионы, берет на себя компания. При необходимости хрупкие товары получают дополнительную упаковку, что исключает вероятность их повреждения.

На всем протяжении транспортировки груза за его судьбой пристально следят, что обеспечивает прозрачность взаимоотношений с клиентом. Получить дополнительную информацию можно, воспользовавшись контактными телефонами: (063) 931-22-75, (067) 559-91-58, (048) 239-94-12.

Последние новости

27 сентября 2018

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Что грозит за сжигание листвы

Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Суд по делу Штепы снова перенесли

Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство

Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко

Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко

На улице Святогорской переделывают тротуар

Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей

Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять

Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года

Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину

На улице Университетской меняют теплотрассу

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

До відома учасників АТО

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

Тротуар & крыльцо: что важнее

В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя

«Мессершмитты» на бреющем

В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»

На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Славянской станции скорой помощи - 85

В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко

Также в разделе

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

— 27 сентября 2018 —

В начале сентября средства массовой информации распространили информацию о мероприятиях по уничтожению вредителей сосновых деревьев на территории НПП "Святые горы". В связи с этим посещение лесных массивов туристами было ограничено. Насколько долго будет действовать запрет, журналисты "ТВ плюс" поинтересовались в администрации природоохранного объекта.

Читать далее ⇒

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

— 27 сентября 2018 —

Заграничный опыт «борьбы» с опавшими листьями намного эффективнее украинского. В то время, пока мы боремся с их сжиганием, развитые страны зарабатывают деньги.

Читать далее ⇒

Что грозит за сжигание листвы

— 27 сентября 2018 —

За сжигание растительных остатков предусмотрена административная ответственность. Несмотря на то, что примеров наказания нарушителей в Славянске до обидного мало, действия законов это не отменяет. 

Читать далее ⇒

Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

— 27 сентября 2018 —

Перед наступлением листопада экологи и специалисты санитарной службы усиливают профилактическую работу по предупреждению сжигания опавшей биомассы. О том, чем это чревато, рассказал врач по коммунальной гигиене Славянского филиала Донецкого областного лабораторного центра МОЗ Украины Павел Чуканов.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

На улице Святогорской переделывают тротуар

Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей

Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Славянский машиностроительный завод - предприятие, которое смогло

Славянск получил деньги на проект областной детской больницы

Доходы бюджета от малого предпринимательства выросли в полтора раза

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

«Мессершмитты» на бреющем

Работа для вида

Не питьём, так катаньем

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде

Кубок Донецкой области по кикбоксингу

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

27 сентября 2018

Леса Святогорья открыты для отдыхающих, но грибы собирать нельзя

В Америке листву измельчают, в Англии - делают экополенья

Преимущества смотреть футбол на сайте проверенного букмекера

Что грозит за сжигание листвы

Сжигание листвы приводит к заболеваниям легких и провоцирует рак

Кому пожаловаться на полицейских

Зарезал по пьянке

Микроавтобус сбил велосипедиста

Суд по делу Штепы снова перенесли

Главу департамента образования Надежду Оксенчук отпустили под личное обязательство

Апелляционный суд отклонил ходатайство прокуратуры об аресте Василия Хоменко

Славянский суд закрыл дело против депутата Батечко

На улице Святогорской переделывают тротуар

Остановку на Светлодарской сделали удобной для людей

Круглосуточный режим работы «Арома кави» на Васильевской из-за жалоб жителей решили пока не отменять

Открытие опорной школы опять отодвигается. Теперь - на конец календарного года

Выгодные покупки в иностранных интернет-магазинах с возможностью доставки в Украину

На улице Университетской меняют теплотрассу

На улице Свободы начали облагораживать клумбы

На месте будущего храма Святой Троицы начались изыскательские работы

До відома учасників АТО

«Бабушки и дедушки - это не родители. У них всегда есть время для детей»

Тротуар & крыльцо: что важнее

В поисках общего между Чернобылем и Фукусимой японская художница приехала в Славянск

День без автомобиля: в Славянске в троллейбусах бесплатно проехали 3 водителя

«Мессершмитты» на бреющем

В этом году на «Прозрачный офис» Славянск получит 3 миллиона гривен

В Славянске думают над созданием «дома для престарелых»

На старогородском кладбище создадут мемориальный парк «Память поколений»

Славянской станции скорой помощи - 85

В Славянске вручили премии имени Михаила Петренко

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top