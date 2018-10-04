Основные характеристики новых моделей телевизоров Сони, выпущенных в 2018 году

На рынке представлен достаточно широкий модельный ряд изделий. Каждое их них имеет свои достоинства и преимущества. Общими характеристиками для всех видов телевизоров Сони является надежность, безопасность, высокий уровень качества изображения, приятный дизайн, компактность.

Великолепная сборка – это основное достоинство технических средств Сони BRAVIA. Телевизор такого вида позволяет устанавливать параметры изображения и наслаждаться яркостью и контрастностью картинок. В текущем году потребители имели возможность покупать модели ОЛЕД телевизоров Сони BRAVIA. Их отличительной особенностью считается оригинальность внешнего оформления. Экран электронного девайса располагается на удобной алюминиевой ножке. Подставка позволяет располагать предмет бытовой техники в любом месте. Изменилось и положение сабвуфера. Теперь он разделен на две части и установлен на задней панели телевизионного аппарата.

Для бытовой техники, которую можно приобрести на сайте https://freemarket.ua/av/tvset/lcd/sony.html, свойственна выдача абсолютно чистых звуков. Потребители отмечают также изменения в субпиксельной структуре. Красные элементы заменены на более крупные, обеспечивающие надежную защиту светодиодов от преждевременного выгорания.

Компания Сони представила целую серию новых ЖК телевизоров. Среди них особенно выделяется модель XF9005. Она представлена с различными диагоналями экранов. Максимальный размер составляет 75 дюймов. В телевизоре установлена более качественная подсветка с локальными зонами. Он оснащен мощным процессором 4K HDR X1 Extreme. Это гарантирует длительную и бесперебойную работу электронного девайса. Телевизор оснащен технологией Х-Motion Clarity. Она служит для улучшения движения на жидкокристаллической панели, которое гарантирует четкость изображения.

К бюджетным вариантам телевизоров компании Сони относится модель KD-XF85. Она оснащена видео процессором 4K HDR Х1. Ее дисплей обеспечивает достаточно широкий цветовой обхват. Максимальная диагональ электронного девайса составляет 85 дюймов. Все изделия из этой серии отличаются реальной частотой матрицы, оставляющей 120 Гц. Их доступная стоимость считается решающим фактором популярности электронных бытовых приборов.