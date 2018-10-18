Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

|18 октября 2018
|Просмотров: 121
|
Сегодня огородники используют огромное количество удобрений, чтобы каждая грядка, дерево или кустарник приносил хороший, качественный урожай. Настоящие мастера огородного дела предпочитают органические природные удобрения разнообразной химии.
В золе содержатся необходимые для растений питательные вещества, исключение составляет лишь азот. В особенности ценится древесный вариант, такие удобрения богаты кальцием и калием. В состав входят различные микроэлементы – молибден, марганец, бор, другие вещества. Полезнее всего удобрять золой овощные культуры и картофель.
Ее можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями огородных и садовых культур. Трехдневным настоем золы опрыскивают крыжовник, если он поражен пилильщиком.
Навоз во все времена являлся основным удобрением для огородника, купить его на данный период времени довольно проблематично – вопрос в цене. Зато его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов, кухонных отбросов: перьев, шерсти, сорняков, птичьего помета.
Компост – одно из самых значимых удобрений, в особенности если смешивать его с известью. Для приготовления выбирается затемненное место. Площадку обкладывают досками и выравнивают. Разумнее считается приготавливать две компостные кучи, по одной на год. В них происходит процесс разложения органического вещества на более простые и доступные элементы. Действие компоста проявляется непосредственно в почве, она становится рыхлой и богатой органическими соединениями.
Сапропелью называется продукт органических отложений водоемов, внешне имеющий вид желеобразной массы, а еще различный окрас – от серого до розового. При попадании на воздух сапропель быстро окисляется и теряет изначальный цвет. Некоторые виды таких отложений богаты органическим веществом. Немаловажный факт заключается в том, что сапропель практически не содержит возбудителей болезней растений как таковых.
Во время ранней подготовки почвы весной либо осенью используются минеральные удобрения. В летний период они тоже вносятся несколько раз в период плодоношения, в этом случае речь идет о подкормке. Минеральные удобрения можно разбрасывать по поверхности либо непосредственно в почву. Основными из них являются:
Каждый из этих видов характерен для конкретной почвы: подзолистой, торфяной, песчаной, глинистой и т. д. Но каждое перечисленное название полезно для сада и огорода. Если рассмотреть их всех вместе, то к преимуществам вышеперечисленных удобрений можно отнести:
Даже по отдельности каждое удобрение полезно и играет значительную роль в улучшении урожая. Но только стараниями и тщательной работой в огороде можно добиться хорошего результата в виде высокой урожайности.
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая
• Отопительный сезон начнется на неделю позже
• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
• Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
— 18 октября 2018 —
В Славянском объединенном военном комиссариате поменялся руководитель. Вместо Бориса Балана на должность военкома назначен подполковник Вадим Ильенко (на фото).
— 18 октября 2018 —
Для удобства абонентов «Славгорводоканал» возобновил практику выездных приемов в микрорайонах города. Первым жилым массивом, где побывала бригада сотрудников предприятия, стал Химик. Здесь прием граждан состоялся 16 октября, в помещении ОСМД «Даурия».
— 18 октября 2018 —
В разгар учебного сезона, многие педагоги и родители стремятся создать все условия для лучшего восприятия школьного материала. Одним из позитивных и максимально полезным для закрепления пройденного материала и расширения кругозора детей, являются экскурсии.
— 18 октября 2018 —
Пресс-служба Киевского международного института социологии (КМИС) в октябре опубликовала данные опроса об межэтнических предубеждениях украинцев. Опрос проводился с 8 по 23 сентября. Среди 2026 его респондентов, разбросанных по всей Украине, оказались и жители Славянска. Город вошел в число 109 населенных пунктов, в которых проводился опрос.
Приветствую, гость! Вход
18 октября 2018
• В Славянском районе на пожаре погиб мужчина
• В Славянске новый военный комиссар
• Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая
• Отопительный сезон начнется на неделю позже
• «Разблокировка» карточки обошлась жительнице Славянска в 5 тысяч гривен
• На Химике «Славгорводоканал» провел сверку и отключил должников
• На Новосодовской, 15 канализация затопила бойлерную
• На улице Батюка возобновилось благоустройство газона
• Аренда автобуса с “Днепр-Море” - надежно, комфортно, безопасно
• На Химике появилась «Аллея семейного отдыха»
• На «Локомотиве» будет новое футбольное поле, в бассейне - ионизированная вода и лифт
• Уровень ксенофобии в Славянске - один из самых низких в стране
• Кто и зачем может стать подопечным терцентра
• Реконструкция парка: продолжение следует
• Мэр Славянска ответил на обвинения в «махинациях»
• Порчу своего поздравительного билборда Вадим Лях расценил как хулиганство
17 октября 2018
• Сборная Украины по футболу повысилась в классе
• Соревнования по самбо и рукопашному бою
• В Славянске состоялся легкоатлетический кросс
• Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо
• Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA
• Григорий Григоренко выполнил норматив мастера спорта международного класса Украины
• Новые достижения спортсменов БК «Триада»
• Особенности подготовки автомобиля к зимней эксплуатации
15 октября 2018
• Три основы плана окончания войны на Донбассе
12 октября 2018
• В Дружковке на взятке задержали начальника полиции и отдали на поруки
• В аварии погиб сын мэра Лимана
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.