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Новый старый праздник

Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Татьяна Ковалева
18 октября 2018 Просмотров: 121 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сегодня огородники используют огромное количество удобрений, чтобы каждая грядка, дерево или кустарник приносил хороший, качественный урожай. Настоящие мастера огородного дела предпочитают органические природные удобрения разнообразной химии.

Такая полезная зола

В золе содержатся необходимые для растений питательные вещества, исключение составляет лишь азот. В особенности ценится древесный вариант, такие удобрения богаты кальцием и калием. В состав входят различные микроэлементы – молибден, марганец, бор, другие вещества. Полезнее всего удобрять золой овощные культуры и картофель.

Ее можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями огородных и садовых культур. Трехдневным настоем золы опрыскивают крыжовник, если он поражен пилильщиком.

Использование компоста

Навоз во все времена являлся основным удобрением для огородника, купить его на данный период времени довольно проблематично – вопрос в цене. Зато его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов, кухонных отбросов: перьев, шерсти, сорняков, птичьего помета.

Компост – одно из самых значимых удобрений, в особенности если смешивать его с известью. Для приготовления выбирается затемненное место. Площадку обкладывают досками и выравнивают. Разумнее считается приготавливать две компостные кучи, по одной на год. В них происходит процесс разложения органического вещества на более простые и доступные элементы. Действие компоста проявляется непосредственно в почве, она становится рыхлой и богатой органическими соединениями.

Сапропель – еще одно интересное удобрение

Сапропелью называется продукт органических отложений водоемов, внешне имеющий вид желеобразной массы, а еще различный окрас – от серого до розового. При попадании на воздух сапропель быстро окисляется и теряет изначальный цвет. Некоторые виды таких отложений богаты органическим веществом. Немаловажный факт заключается в том, что сапропель практически не содержит возбудителей болезней растений как таковых.

Минеральные удобрения

Во время ранней подготовки почвы весной либо осенью используются минеральные удобрения. В летний период они тоже вносятся несколько раз в период плодоношения, в этом случае речь идет о подкормке. Минеральные удобрения можно разбрасывать по поверхности либо непосредственно в почву. Основными из них являются:

  • азотные;
  • фосфорные;
  • калийные;
  • известняковые.

Каждый из этих видов характерен для конкретной почвы: подзолистой, торфяной, песчаной, глинистой и т. д. Но каждое перечисленное название полезно для сада и огорода. Если рассмотреть их всех вместе, то к преимуществам вышеперечисленных удобрений можно отнести:

  • повышение плодородности и улучшение структуры почвы;
  • доступность;
  • естественное происхождение;
  • способствование восстановлению водно-воздушных режимов;
  • поддержание жизнедеятельности важных для растений микроорганизмов.

Даже по отдельности каждое удобрение полезно и играет значительную роль в улучшении урожая. Но только стараниями и тщательной работой в огороде можно добиться хорошего результата в виде высокой урожайности.

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