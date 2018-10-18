Удобрения – главный залог успеха хорошего урожая

Сегодня огородники используют огромное количество удобрений, чтобы каждая грядка, дерево или кустарник приносил хороший, качественный урожай. Настоящие мастера огородного дела предпочитают органические природные удобрения разнообразной химии.

Такая полезная зола

В золе содержатся необходимые для растений питательные вещества, исключение составляет лишь азот. В особенности ценится древесный вариант, такие удобрения богаты кальцием и калием. В состав входят различные микроэлементы – молибден, марганец, бор, другие вещества. Полезнее всего удобрять золой овощные культуры и картофель.

Ее можно использовать для борьбы с вредителями и болезнями огородных и садовых культур. Трехдневным настоем золы опрыскивают крыжовник, если он поражен пилильщиком.

Использование компоста

Навоз во все времена являлся основным удобрением для огородника, купить его на данный период времени довольно проблематично – вопрос в цене. Зато его можно приготовить самостоятельно из различных органических отходов, кухонных отбросов: перьев, шерсти, сорняков, птичьего помета.

Компост – одно из самых значимых удобрений, в особенности если смешивать его с известью. Для приготовления выбирается затемненное место. Площадку обкладывают досками и выравнивают. Разумнее считается приготавливать две компостные кучи, по одной на год. В них происходит процесс разложения органического вещества на более простые и доступные элементы. Действие компоста проявляется непосредственно в почве, она становится рыхлой и богатой органическими соединениями.

Сапропель – еще одно интересное удобрение

Сапропелью называется продукт органических отложений водоемов, внешне имеющий вид желеобразной массы, а еще различный окрас – от серого до розового. При попадании на воздух сапропель быстро окисляется и теряет изначальный цвет. Некоторые виды таких отложений богаты органическим веществом. Немаловажный факт заключается в том, что сапропель практически не содержит возбудителей болезней растений как таковых.

Минеральные удобрения

Во время ранней подготовки почвы весной либо осенью используются минеральные удобрения. В летний период они тоже вносятся несколько раз в период плодоношения, в этом случае речь идет о подкормке. Минеральные удобрения можно разбрасывать по поверхности либо непосредственно в почву. Основными из них являются:

азотные;

фосфорные;

калийные;

известняковые.

Каждый из этих видов характерен для конкретной почвы: подзолистой, торфяной, песчаной, глинистой и т. д. Но каждое перечисленное название полезно для сада и огорода. Если рассмотреть их всех вместе, то к преимуществам вышеперечисленных удобрений можно отнести:

повышение плодородности и улучшение структуры почвы;

доступность;

естественное происхождение;

способствование восстановлению водно-воздушных режимов;

поддержание жизнедеятельности важных для растений микроорганизмов.

Даже по отдельности каждое удобрение полезно и играет значительную роль в улучшении урожая. Но только стараниями и тщательной работой в огороде можно добиться хорошего результата в виде высокой урожайности.